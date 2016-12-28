Первый российский препарат против рака показал фантастические результаты

Российский препарат для лечения онкологических заболеваний, будет доступен через год-полтора, заявила глава Минздрава России Вероника Скворцова в интервью телеканалу "Россия 24".

Она сообщила, что новое лекарство, которое пока носит "рабочее" название PD-1, проходит второй этап клинических испытаний. Медики отмечают, что препарат уже представил "фантастический результат" в борьбе с некоторыми видами злокачественных опухолей и их метастазами.

Министр верит, что через год или полтора препарат будет доступен для пациентов. Она добавила, что за плодами работы российских ученых следит весь мир, поскольку Россия — одна из немногих стран, где создают "таргетное" лекарство от рака.

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