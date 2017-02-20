Пальцы рук расскажут о человеке все

Российские ученые пришли к выводу, что пальцы рук человека несут важнейшую информацию об их обладателе.
Очень интересную теорию озвучили российские ученые о пальцах человека. Как считают исследователи, по соотношению размеров между нашими безымянным и указательным пальцами вполне реально предсказать длительность жизни того или иного индивидуума, достижение успеха в жизни и даже величину детородных органов.
Для определения денежного аспекта для участия в изучении пригласили 700 мужчин и 900 женщин в возрасте от 25 до 60 лет.
У всех испытуемых мерилась длина их безымянного и указательного пальцев. Выяснилось, что чем меньше разница в длине этих пальцев у человека, тем благополучнее он в финансовом плане.
Экспериментаторы утверждают, что также можно оценить психическое состояние человека. Короткие указательные и длинные безымянные пальцы говорят о склонностях к таким заболеваниям, как СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), аутизм у мужчин и депрессии для женщин.Далее в рубрике Российские ученые обнаружили неожиданные возможности черных дырАстрофизики сообщили о странном поведении самых загадочных объектов Вселенной
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