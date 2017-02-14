Новые тенденции и последние инновации в сфере телемедицины раскроет M-Health Congress 2017
Новые тенденции и последние инновации в сфере телемедицины раскроет M-Health Congress 2017

Участники события смогут ознакомиться с реальными образцами инновационной продукции


Специалисты сферы цифрового здравоохранения – врачи,  ученые, предприниматели,  стартаперы - разработчики медицинских гаджетов и ПО -  28 апреля 2017 года соберутся в российской столице на третью конференцию M-Health Congress.  
 
Помимо стандартных для таких мероприятия выступлений спикеров гости смогут ознакомиться с предлагаемыми прототипами инновационных решений. Для этого на мероприятии будет организована «демо-зона». Как отмечают организаторы события,  конференция M-Health Congress 2017 представит собой настоящую площадку для живого общения и обмена опытом, поиска партнеров и единомышленников.
 
«M-Health Congress 2017 ставит перед собой задачу объединить медицинские учреждения, программы здравоохранения с представителями компаний-разработчиков для того, чтобы предоставить возможность обмениваться опытом, спрогнозировать и впоследствии использовать передовые разработки в своей работе», – говорит куратор конференции Яна Янковская.
 
Местом для проведения конференции выбран Mercure Hotel, по адресу улица Бахрушина, 11. Организатор - компания Smile-Expo.
 

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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