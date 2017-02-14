Новые тенденции и последние инновации в сфере телемедицины раскроет M-Health Congress 2017



Специалисты сферы цифрового здравоохранения – врачи, ученые, предприниматели, стартаперы - разработчики медицинских гаджетов и ПО - 28 апреля 2017 года соберутся в российской столице на третью конференцию M-Health Congress.



Помимо стандартных для таких мероприятия выступлений спикеров гости смогут ознакомиться с предлагаемыми прототипами инновационных решений. Для этого на мероприятии будет организована «демо-зона». Как отмечают организаторы события, конференция M-Health Congress 2017 представит собой настоящую площадку для живого общения и обмена опытом, поиска партнеров и единомышленников.



«M-Health Congress 2017 ставит перед собой задачу объединить медицинские учреждения, программы здравоохранения с представителями компаний-разработчиков для того, чтобы предоставить возможность обмениваться опытом, спрогнозировать и впоследствии использовать передовые разработки в своей работе», – говорит куратор конференции Яна Янковская.



Местом для проведения конференции выбран Mercure Hotel, по адресу улица Бахрушина, 11. Организатор - компания Smile-Expo.



Далее в рубрике