Новосибирские ученые разработали искусственную кожу
Новосибирские ученые разработали искусственную кожу

Новая технология позволит сохранить жизнь животным, которые в настоящее время используются для данных испытаний

Новосибирским ученым из НПО «Перспектива» удалось разработать опытный образец искусственной человеческой кожи для проведения испытаний действия химических веществ, лекарств и косметики, сообщают «Известия» со ссылкой на Общественное телевидение России.

На разработку технологии ушло около года, при этом «сырье» для искусственной материи служат фрагменты настоящей человеческой кожи. выделенные из них клетки помещаются в пробирку, где выращиваются на протяжении двух недель.  

По словам заместителя директора по научной работе НПО Александра Русанова, новая разработка позволит не привлекать для подобных испытаний животных и сохранить им жизнь - речь идет преимущественно о кроликах. Также применение искусственной человеческой кожи позволит значительно повысить точность самих испытаний, поскольку кожа животных отличается от кожи человека..

На свою разработку ученые получили уже грант от Министерства науки и образования в размере 33 млн рублей. 

Теги:
Места: Россия
События: наука
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