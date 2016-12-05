В Красноярске начнут готовить будущих космонавтов
В Красноярске начнут готовить будущих космонавтов

В Красноярске стартует проект, устремленный на подготовку к космическим полетам будущих космонавтов.

В Красноярском крае начинается проект по подготовке космонавтов «Космическая одиссея».

В данное время в «космический отряд» вошли 30 человек, среди которых студены СибГУ и специалисты предприятий.

Шестеро наилучших из них получат право отправиться в подмосковный Центр подготовки космонавтов в Звездном городке. Авторы проекта рассчитывают «вырастить» первого красноярского космонавта, который совершит полет в космос.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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