В Красноярске начнут готовить будущих космонавтов
В Красноярске стартует проект, устремленный на подготовку к космическим полетам будущих космонавтов.
В Красноярском крае начинается проект по подготовке космонавтов «Космическая одиссея».
В данное время в «космический отряд» вошли 30 человек, среди которых студены СибГУ и специалисты предприятий.
Шестеро наилучших из них получат право отправиться в подмосковный Центр подготовки космонавтов в Звездном городке. Авторы проекта рассчитывают «вырастить» первого красноярского космонавта, который совершит полет в космос.Далее в рубрике Российские ученые объединят рентген и лазерУченые России намереваются разработать уникальный рентгеновский аппарат, который разрешит сканировать тело человека на уровне молекул.
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