KazanSummit 2016 начал работу в Татарстане

1 декабря в казанском IT-парке состоялась презентация новейшей платформы для отбора и последующей акселерации юных предпринимателей стран организации исламского сотрудничества (ОИС). Проект запущен технопарком в сфере высоких технологий «IT-парк» вместе с татарстанским республиканским молодежным общим фондом «Сэлэт» и бизнес-школой Oxademy.



- Наша задача максимально вовлечь в программу молодых предпринимателей из стран ОИС, желающих стартовать свой бизнес в области технологического предпринимательства, – отметил директор ИТ-парка Антон Грачев.



Эксперты выберут наилучшие проекты с отработанной бизнес-моделью, с увлекательными решениями.



Отметим, в мае нынешнего года, в рамках международного саммита KazanSummit, был проведен второй казанский форум юных предпринимателей стран ОИС, организаторами какового выступили молодежный форум ОИС и министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан. Программа форума была осуществлена фондом «Сэлэт» и IT-парком.



После запуска платформы на портале oicstartups.org любой начинающий предприниматель сможет подать заявку на акселерацию, приобрести первые рекомендации от международных экспертов ИТ-отрасли и потенциальных инвесторов.

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