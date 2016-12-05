KazanSummit 2016 начал работу в Татарстане
Антон Грачев, CEO it-парка г. Казань

Антон Грачев, CEO it-парка г. Казань

После отбора заявок в Казань приедет 50 наилучших проектов, которые будут представлены перед инвесторами на Kazan Summit-2017.

1 декабря в казанском IT-парке состоялась презентация новейшей платформы для отбора и последующей акселерации юных предпринимателей стран организации исламского сотрудничества (ОИС). Проект запущен технопарком в сфере высоких технологий «IT-парк» вместе с татарстанским республиканским молодежным общим фондом «Сэлэт» и бизнес-школой Oxademy. 


- Наша задача максимально вовлечь в программу молодых предпринимателей из стран ОИС, желающих стартовать свой бизнес в области технологического предпринимательства, – отметил директор ИТ-парка Антон Грачев. 


Эксперты выберут наилучшие проекты с отработанной бизнес-моделью, с увлекательными решениями.


Отметим, в мае нынешнего года, в рамках международного саммита KazanSummit, был проведен второй казанский форум юных предпринимателей стран ОИС, организаторами какового выступили молодежный форум ОИС и министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан. Программа форума была осуществлена фондом «Сэлэт» и IT-парком. 


После запуска платформы на портале oicstartups.org любой начинающий предприниматель сможет подать заявку на акселерацию, приобрести первые рекомендации от международных экспертов ИТ-отрасли и потенциальных инвесторов.

Теги:
Места: Россия
В России создадут первого робота - судью Далее в рубрике В России создадут первого робота - судьюРобот будет учить студентов юрфака рассматривать данные и принимать постановления в соответствии с законом.

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО