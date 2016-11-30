Казань выбрала лучшие стартапы

В Технопарке в сфере высоких технологий «ИТ-парк» завершился трехдневный стартап-марафон: проекты, эксперты, инвесторы, и даже те, кто далек от IT: журналисты, pr-щики, режиссеры, архитекторы, студенты, школьники – все собрались в одном месте ради праздника высоких технологий. Тысяча участников Kazan Startup Weekend съехались со всей страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Самары, Ростова, Челябинска, Перми, Уфы, Казани, Набережных Челнов и других городов.



Кульминацией прошедшего мероприятия стала инвест-сессия Demo Day. Из более чем 20 инвесторов сразу несколько венчурных фондов и бизнес-ангелов смогли договориться со стартапами о дальнейших шагах по сотрудничеству.



«Нам действительно очень приятно проводить это мероприятие третий год подряд по нашей инициативе и своими силами. Demo Day, который является финальной частью Kazan Startup Weekend, в очередной раз собрал много интересных проектов. В этом году мы специально для инвесторов отобрали только 17 лучших из 150 заявок. Таким образом, мы подняли шансы стартапов на успех, – отметил директор ИТ-парка Антон Грачев на финальном дне уикенда. – Нам очень приятно, что в этом зале есть аудитория, которая пришла в качестве гостей, и это тоже заслуживает отдельного внимания. Нам очень хочется, чтобы у тех, кто пришел сюда еще пока не в роли технологического предпринимателя, после этого финального дня “загорелись” глаза».

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