Капитаны моря и бизнеса: Курс на победу

Не выходят в море в понедельник, а собираются в хорошей компании на берегу. Эта неделя началась именно с такой тёплой встречи с капитаном-наставником «Крузенштерна» Михаилом Новиковым. В РЭУ имени Плеханова собрались более 250 участников: яхтсмены, любители парусного дела и руководители бизнеса, чтобы услышать истории из удивительной жизни капитана.

Сложно, когда у вас в подчинении команда, но еще сложнее – когда на вас лежит ответственность за экипаж в море в двести человек, а паруса вашего судна несут гордый статус элиты русского флота.

Михаил Новиков поделился своим опытом руководителя, как наставника и вдохновителя команды, рассказал про неожиданные решения, которые появлялись в экстремальных ситуациях и привёл примеры сложных ситуаций, в которых может оказаться каждый руководитель.

Особый интерес вызвала история про детей на шлюпке. На примере юных матросов и отважного решения одного участника команды, Михаил Новиков показал как можно сплотить команду и выявить лидера. «Вас спасать не будут, спасайтесь сами! – И через несколько минут мы увидели, как команда из пятерых ребят показалась из-за борта. Оказалось, командование на себя взял один из команды и смог наладить весь процесс работы экипажа. На трап они уже поднимались как победители».

Встреча 20 февраля стала событием, объединившим две знаменитые истории развития «Крузенштерна» и РЭУ имени Плеханова, которому в этом году исполняется 110 лет. Капитан поздравил команду РЭУ и отметил, что в этот юбилейный год хотелось бы не только подводить итоги нашего сотрудничества, но и вместе строить планы на будущее.

В завершение встречи, капитан – наставник поделился своими планами – продолжать обучение по стандартам «Крузенштерна». Поэтому несмотря на все перемены, судно «Крузенштерн» в 21 веке останется верным своему принципу – подготовке профессионального экипажа. Ведь сильная команда – это всегда залог успеха, как во флоте, так и в бизнесе, где главное – всей командой держать курс на победу.

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