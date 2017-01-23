В ДВФУ изобрели новый способ очистки воды с помощью риса

Разработчики отмечают, что одним из самых распространенных веществ, загрязняющих природные воды, являются сульфиды. Их родниками становятся бытовые стоки и отходы индустриальных предприятий. Присутствие в воде сульфидов, в частности сероводорода, придает воде неприятный запах, вызывает зарастание трубопроводов из-за развития серобактерий и умножает коррозию, оказывает токсическое влияние на живые организмы.

Для очистки воды от сульфидов ученые предложили использовать углеродсодержащий сорбент из рисовой соломы, которая хранит микроскопический кремний. Сорбент представляет собой пучки волокон, заработанные путем щелочной обработки, размельченные, промытые водой и высушенные при комнатной температуре. Данное вещество разрешает удалять сульфиды из воды с высокой эффективностью (до 91 процента) и может быть использовано для очистки и доочистки сточных и природных вод. Как сказали авторы изобретения, безусловным достоинством данной технологии является дешевизна сырья и простота использования, не требующая особого оборудования.

Добавим, что экологическое направление является одним из наиболее сильных в научной деятельности Дальневосточного федерального университета. Среди запатентованных экспертами университета инноваций — система очистки нефтесодержащих и сточных вод, способ отметки загрязненности окружающей среды через анализ состояния морских двустворчатых моллюсков и другие. Также в ДВФУ образована лаборатория Far Eastern Climate Smart lab под руководством Нобелевского лауреата Риккардо Валентини (Италия), которая занимается разработкой нынешней экологической политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе анализа глобальных моделей изменения климата и регионального экологического мониторинга.

Согласно указу Президента России, 2017 год оглашен Годом экологии. Главным научным событием для университета станет международная научная конференция «Climate Change in the Asian Pacific Region», которая в начале октября соберет в ДВФУ специалистов в области экологии, естественных и смежных наук со всего мира.

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