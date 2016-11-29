В декабре россияне смогут наблюдать два звездопада

По предсказаниям на последний месяц этого года звездопад должен случиться дважды и при ясной погоде увлекающиеся астрономией смогут стать очевидцами двух метеорных потоков и прихода астрономической зимы.

Так, можно будет понаблюдать два метеорных потока: Урсиды в созвездии Малой Медведицы и Гемениды в радиусе созвездия Близнецов. Астрономы заявляют, что можно будет разглядеть созвездия, которые в остальное время года бывает сложно увидеть.

Подметим, что 21 декабря – день зимнего солнцестояния — еще один значительный день для тех, кто интересуется движениями планет и природными циклами. Он считается приходом астрономической зимы. После этого дня день понемногу будет становится длиннее.

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