36 часов без сна для составления прогноза

29-30 апреля молодые специалисты в области машинного обучения и анализа данных будут решать задачи, цель которых оценить лояльность клиентов к банку. В конечном итоге должна появиться прогнозная модель, которая будет способна предсказать удовлетворенность клиента и его готовность к рекомендации банка.

Организатор мероприятия – резидент Физтехпарка - сообщает на своем сайте о необходимости предварительной регистрации для участия. Тем же, кто не готов в течение двух дней решать задачи, предлагается до начала мероприятия прослушать лекцию на тему «Математика Вконтакте: профиль из соцсети в скоринге клиентов». Прием заявок на участие в Хакатоне закончится 28 апреля в 23 часа 59 минут.

Информационный партнер события – МФТИ

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