Большинство россиян приходятся друг другу родственниками

Группа научных сотрудников из российского медико-генетического центра Genotek в период с сентября 2015 года по февраль 2016 провела ряд исследований, разобрав данные 1848 жителей России в возрасте от 20 до 45 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска и Симферополя.

В результате специалисты пришли к интересному выводу, что, оказывается, как минимум один родственник был выявлен у 83 процентов участников ДНК-теста.

По словам генетиков, родственников они искали с помощью ДНК-теста «Генеалогия», который также выявляет происхождение по отцовской и материнской линиям и устанавливает этническую принадлежность человека.

Они рассказали, что в исследуемой группе было найдено 1299 родственных связей от пятого до десятого поколения, 549 — четвертого, 39 и 27 — третьего и второго поколений соответственно.

«Мы пришли к выводам, что в восьми случаях из десяти можно выявить генетические связи от первого до десятого поколения. Лично я нашел двух родственников, о которых не знал ранее, и сейчас устанавливаю с ними контакт, — сообщил генеральный директор Genotek Валерий Ильинский.

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