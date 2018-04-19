Никита Михалков: «Технологии не должны подменять искусство»

В российской столице стартовал уже 40-й по счёту Московский международный кинофестиваль – заметное событие в мире кино, как бы не старались с этим спорить иные «партнёры» нашего государства. Санкции и прочая обструкция – это, конечно, очень обидно, но не смертельно для столь грандиозного мирового киносмотра. Об этом и не только аккурат перед церемонией открытия ММКФ поговорил с журналистами его президент – Никита Михалков.

«Конечно ситуация, которая сложилась вокруг нашей страны, не может не отражаться на гостях, которые бояться приезжать», - признался прославленный режиссёр. По словам господина Михалкова, некоторые его старые хорошие зарубежные друзья кинематографисты без экивоков оправдывались – мол, приезд на ММКФ может отразиться на их карьере и жизни, о чём их предупредили на Родине. Впрочем, Никита Сергеевич заметил, что пагубной моды влияния политики на искусство когда-то придерживался и Советский Союз. «Когда [фильм Федерико Феллини] «8 1/5» в 1963-м году получил гран-при Московского кинофестиваля, то бедного Григория Чухрая (который тогда был худруком ММКФ – прим. ред.) буквально затаскали в ЦК, - рассказал Михалков, - потому что не должна была такая картина получать гран-при. И после этого какое-то время главные призы Московского кинофестиваля получали только советские картины».

По словам Никиты Михалкова, внешняя конъюнктура всё же не смогла повлиять на подготовку нынешнего киносмотра. «Конечно условия сложные, но мы не почувствовали их при составлении программ, таких ситуаций, когда нам отказывались предоставлять картины потому, что мы русские, не было». Президент ММКФ отметил, что мир кино пока ещё держит марку приличия, хотя сложившаяся в мире ситуация заставляет и деятелей искусства «мобилизоваться и быть более собранными».

Понятно, что разговор о мировой повестке никак не мог обойтись без истории о голливудском продюсере Харви Вайнштейне и его собратьях то ли по несчастью, то ли наоборот. Массовые откровения первых леди голливудских подмостков о неуместных шалостях, которые в их сторону позволял себе оскароносный кинодеятель, просто взорвали новостные ленты. Они же породили и тонны разного качества аналитики и бесконечные часы обмусоливания этой щекотливой темы на разных ток-шоу. Даже респектабельные издания, которые о кино (разумеется, серьёзном) в принципе почти не пишут, предоставляли свои полосы для этой темы. Всё это, как признался Никита Михалков, даже натолкнуло его на мысль наградить попавшего в опалу кинодеятеля специальным призом ММКФ за особый вклад в мировой кинематограф. Впрочем, за «хайпом» было в итоге решено не гнаться.

Тем не менее, отвечая на вопрос журналиста о личном отношении к скандалу с голливудским коллегой, Никита Михалков заявил, что абсолютно солидарен с мнением французской актрисы Катрин Денёв. «[Она] совершенно справедливо обвинила тех, кто раздувает скандалы с домогательствами в том, что они разрушают традиционный мир, где мужчины ухаживают за женщинами. В итоге мужчины сегодня просто уже боятся подходить к женщинам, рискуя быть обвинёнными в домогательствах и лишиться карьеры».

«Русскую Планету», в свою очередь, интересовал вопрос куда более глобальный – интеграция высоких технологий в кинопроизводство. Когда речь уже идёт не просто о компьютерной графике на «хромакеях», а, к примеру, о внедрении технологий «полного погружения» и дополненной реальности, когда зритель становится едва ли не реальным участником прописанного сценаристами и реализованного режиссёром действия. Пока что смонтированные под такую подачу ролики рассматриваются их создателями как некоторый «аттракцион», но ведь и первый в мире кинофильм братьев Люмьер «Прибытие поезда» был короткометражкой. Кроме того, уже в 2015-м году, когда AR-технологии только примерялись к визуальным форматам, в прокат вышел ужастик Тимура Бекмамбетова «Убрать из друзей», где дополненная реальность была реализована интересным способом – зритель на протяжении всего фильма видел на экране «скрин» видеочата, где общались герои и… как будто сам был его участником.

Мы поинтересовались у Никиты Михалкова его отношением к той новой реальности, в которое приходит мировое кино. Ниже приводим ответ режиссёра.

«Понимаете, тут палка о двух концах. Я помню, что в 90-е годы сложилась такая ситуация, когда можно было вообще не быть режиссёром, но при этом иметь деньги и снимать кино. Мотор, стоп, снято – и в кассу. Это был такой массовый самообман, который в итоге привёл к очень серьёзному падению престижа режиссуры вообще.

Я занимаюсь с молодыми ребятами в Академии кино и вынужден их учить, как быть, как играть тогда, когда режиссёр просто беспомощен. Сегодня можно взять в руки «айфон» и начать «снимать кино». И вроде бы действительно что-то получается – люди в кадре движутся, что-то делают, есть какая-то панорама, диалоги. Но без настоящей школы это всё – симуляция. Признаюсь, в условиях новых технологий, бывает, снимаются действительно смешные и оригинальные вещи, порой даже талантливые. Но зрителю уже становится не интересно, КАК это было снято, с пониманием ли, что такое внутрикадровый монтаж, что такое пластика. Им всё равно, что движение камеры – это музыка...

Вымывается внутреннее уважение к ремеслу. Знаю, что в творческих кругах это слово осталось почти ругательным, но, тем не менее, ремесло – это основа качественного результата. Сегодня есть художники, которые освоили новые модные технологии, но не могут карандашом на листе бумаге нарисовать человеческую кисть или ступню. Да, они сегодня дорого продаются, но они не профессионалы, это подмена.

К приходу высоких технологий в кино я отношусь с большим интересом, потому что человек с «айфоном», владеющий современными визуальными технологиями – это носитель необыкновенной и ранее неизвестной мне информации. Но когда он претендует на то, чтобы его труд считался Искусством, я ему говорю «Стоп! Расскажи-ка, что ты знаешь о психологическом жесте, о котором говорил Михаил Чехов?». И на этом наш разговор, скорее всего, будет закончен. Так что к новым технологиям в производстве кино я отношусь с большим уважением, но и с не меньшей осторожностью».

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