Невиноватые мы
Исследования проводятся на базе ресурсного центра «Оптические и лазерные методы исследования вещества» Научного парка СПбГУ.

Исследования проводятся на базе ресурсного центра «Оптические и лазерные методы исследования вещества» Научного парка СПбГУ.

Было ли убийство Николая II ритуальным?

Не удивительно, что в год столетия Русской революции в современном российском обществе возникла потребность заново осмыслить тяжелый опыт начала века. Мы до сих пор не разобрались во многом: чем был для России октябрь, а чем – февраль? Могла ли наша история пойти по другому пути, избежав страшных жертв гражданской войны? И вновь мы возвращаемся к личности последнего русского царя, Николая Романова.

Художественный опус под названием «Матильда» стал не лучшим способом осмысления роли Николая в истории России. К тому же, есть вопросы и поважнее: до сих пор не поставлено множество точек в смерти последнего императора. Свое слово готовится сказать Русская Православная церковь: сегодня на Архиерейском соборе высшие церковные иерархи поднимут вопрос о ритуальном характере убийства Николая II.

Им помогут следователи. Два года назад было возобновлено расследование гибели царской семьи, вновь были назначены экспертизы, призванные не только установить подлинность найденных в 2007 году останков, но и дать ответ на вопрос, было ли убийство ритуальным. Как сообщила следователь по особо важным делам СК РФ Марина Молодцова, планируется назначение психолого-исторической судебной экспертизы «для разрешения вопроса, связанного в том числе и с возможным ритуальным характером убийства царской семьи».

Церковь пока не пришла к единому мнению, однако «у нас самое серьезное отношение к версии о ритуальном убийстве. Больше того, у значительной части церковной комиссии нет сомнения в том, что это убийство было ритуальным. Но это надо все доказать, обосновать», - заявил секретарь комиссии по исследованию останков епископ Тихон (Шевкунов), выступая перед журналистами в понедельник. Он рассказал, что большая часть пуль попала именно в Николая, при том, что он к тому моменту отрекся от престола. Тем не менее, все хотели быть цареубийцами – «уже это одно говорит о том, что для многих это был особый ритуал», - отметил он.

Правда, попытки русских разобраться в черных пятнах своей истории кое-кому пришлись не по душе. Председатель Федерации еврейских общин России Александр Борода обрушился с критикой на заявления Следственного комитета и задался вопросом – а нет ли, часом, в этом антисемитизма?

«Обвинение евреев в ритуальном убийстве - один из самых древних антисемитских наветов», - заявил Борода. «Он многократно служил причиной преследований, жертвами которых становились сотни и тысячи человек. Но каждый раз, когда эти обвинения рассматривали люди, не зараженные антисемитскими предубеждениями, выяснялось, что этот навет лжив».

Реакция председателя ФЕОР оказалась, мягко говоря, неадекватной и скорой. Ведь ни Шевкунов, ни представители Следственного комитета даже не заикались о том, что Николая умучили… опустим это оскорбительное слово, но Борода, готовы поспорить, о нем бы подумал. К тому же он прав, говоря, что именно в иудаизме были впервые отменены человеческие жертвы, а те, что существовали ранее, совершались в благодарность Б-гу и ради очищения грехов. Вряд ли стрелявшие в Николая думали об этом.

Но с чего Борода решил, что именно иудейские ритуалы имелись в виду? Например, у сатанистов, последователей культа вуду есть вполне себе кровавые ритуалы. Ритуалы вообще свойственны любой религии, и, если принимать за религию большевизм – почему у отдельных его последователей не могло возникнуть желания осуществить что-то ритуально-кровавое?

«Нет ничего неожиданного в том, что в процессе исследования обстоятельств убийства последнего российского императора изучается в том числе и мотив ритуальной составляющей этого убийства. Никто не будет отрицать, что император, даже отрекшись, оставался безусловно фигурой символической, сакральной. Убийство царя и его семьи, ставящее последнюю точку в существовании ненавистной для новой власти трехсотлетней династии Романовых, было делом совершенно особым, несущим для многих ритуальное, символическое наполнение», - разъяснил свою позицию РИА Новости епископ Тихон.

Для нас крайне важно разобраться в том, чем же было убийство нашего последнего царя, чтобы понять, кто мы сами и что потеряли. То, что большевистская власть была, по сути, антихристианской, богоборческой, не секрет. Были среди большевиков первой волны и сатанисты, и каббалисты, и масоны, как и во Временном правительстве. Ничего смешного – времена были такие, самые разные оккультные кружки плодились повсеместно. Так что там оказалось предостаточно изуверов, которые, даже если и имели еврейское происхождение, совершенно не могли считаться представителями всего иудаизма. Было бы вполне достаточно заявления Бороды о том, что подобное не является частью иудейской традиции, и не имеет к иудеям отношения. Просто не хотелось бы, чтобы очевидные факты и обстоятельства смерти последнего русского царя вновь оказались замылены и искажены пустыми «наветами».

Теги:
События: наука
Теплые скамейки Тюмени Далее в рубрике Теплые скамейки ТюмениЖители Тюмени проголосовали ЗА теплые скамейки, и инициатива сразу была запущена городскими властями Читайте в рубрике «Инновации» Станислав Протасов: «Технологии Acronis спасают миллионы»Сооснователь IT-гиганта представил в Технопарке МФТИ настоящий гоночный болид «Формулы-1» Станислав Протасов: «Технологии Acronis спасают миллионы»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО