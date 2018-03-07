Несоединяемое соединилось
Cозданы многофункциональные белково-полимерные плёнки
В МГУ имени М.В. Ломоносова открыли, что при смешении древообразных полимеров и белков самопроизвольно образуются многослойные плёнки. Они просто формируются и сохраняют активность белков-ферментов.
Полимеры дендримеры называются так потому, что образуют древовидные макромолекулы. К центральному ядру присоединяются три группировки, от каждой из которых отходит ветвь ещё с двумя разветвлениями, и так далее. Однако такая структура достигается в результате многоступенчатого синтеза.
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