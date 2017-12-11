О науке серьёзно и смешно

Как изменить свойства материалов на наноуровне и создать сверхпрочные металлы? Как собрать 180 клубней с одного куста картофеля и озеленить Марс? Как напечатать кровеносную систему на принтере? Пятеро лучших нанослэмеров страны сразились друг с другом за симпатии зрителей во время финала Science Slam Nano, прошедшего под девизом Nano is my superpower в клубе RED, Москва. В мероприятии приняли участие российские молодые учёные: физик Артур Ганеев (Уфа), генетик Иван Чуксин (Москва), геолог Алексей Понарядов (Сыктывкар), химик Николай Радионов (Томск).

Чтобы выйти на сцену клуба, где обычно выступают популярные музыкальные группы, учёным предстояло пройти всероссийский отбор. Финалистов определили по итогам регионального этапа - отборочные научные битвы прошли в Уфе, Екатеринбурге и Владивостоке — и онлайн-голосования на сайте scienceslam-nano.ru. Посетителям сайта предлагалось ознакомиться с десятью видеозаявками, выполненными в стилистике комиксов о супергероях, и выбрать самые интересные выступления. Приглашённым слэмером стал Александр Сучков (Москва), ученик 10 класса, победитель Science Slam School Nano - школьного слэма, который прошел в Нанограде – летнем лагере Школьной Лиги РОСНАНО.

В ходе финального слэма каждый участник за десять минут остроумно и понятно представил собственные разработки в жанре стендапа. Артур Ганеев рассказал, как прессование на наноуровне позволяет модифицировать свойства материалов и делать их прочнее. Иван Чуксин объяснил, как с помощью нанодисперсионного тумана в разы увеличить плодородие почвы в парнике — такой метод может быть использован и на других планетах, в частности на Марсе.

Алексей Понарядов объяснил, как создать титановые нанотрубки из рутила и использовать их для очистки воды и защиты от ультрафиолетовых лучей. Николай Радионов презентовал способ создания полимерных сосудов, которые могут заменить поврежденные сосуды у человека. А Александр Сучков рассказал о перспективах создания космического лифта.

Лучшие нанослэмеры России: Александр Сучков (Москва), Артур Ганеев (Уфа), Алексей Понарядов (Сыктывкар), Николай Радионов (Томск), Иван Чуксин (Москва)

В качестве членов жюри выступили зрители Science Slam Nano. Победителем стал Иван Чуксин — именно этому молодому учёному зал аплодировал громче всех!

Организатором конкурса выступили Фонд инфраструктурных и образовательных программ (группа РОСНАНО) и Всероссийская Ассоциация Science Slam.

«Последнее время мы видим интерес молодого поколения к новым форматам интеллектуального досуга. Формат Science Slam именно такой: лёгкий, весёлый и содержательный. На наше мероприятие зарегистрировалось более 1200 человек – это показывает, что многим стало интересно узнать о разработках в науке и технологиях непосредственно от самих авторов. Такой проект – новый образ учёного, исследователя, инженера-технолога – делает их примером для подражания»,— отметил руководитель дирекции популяризации Фонда инфраструктурных и образовательных программ Сергей Филиппов.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ был создан в 2010 году в соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий».

Ему была поставлена цель развивать инновационную инфраструктуру в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже начатых РОСНАНО образовательных и инфраструктурных программ. Председатель высшего коллегиального органа управления Фонда — Наблюдательного совета — Статс-секретарь, заместитель Министра экономического развития РФ Олег Фомичёв.

Согласно уставу Фонда, к компетенции совета, в частности, относятся вопросы определения приоритетных направлений деятельности Фонда, его стратегии и бюджета. Председатель Правления Фонда, являющегося коллегиальным органом управления — Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, Генеральный директор Фонда — Андрей Свинаренко.

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