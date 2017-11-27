Научимся лечить сами

Ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского Евгений Чупрунов (слева) и врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин на торжественной церемонии открытия Центра инновационного развития медицинского приборостроения

В Нижнем Новгороде открылся Центр инновационного развития медицинского приборостроения университета имени Лобачевского (ННГУ). Его строительство было реализовано в рамках Федеральной целевой программы Министерства промышленности и торговли РФ «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». Площадь центра составляет 25 000 квадратных метров, объём инвестиций – 1,4 миллиарда рублей.

Центр инновационного развития станет отправной точкой для роста в регионе индустрии медицинского приборостроения и биомедицинских технологий. Он призван консолидировать научно-исследовательское, клиническое и образовательное направления, и обеспечить полный цикл разработки и выведения на рынок конкурентоспособных высокотехнологичных российских медпрепаратов и аппаратуры.

В торжественной церемонии открытия приняли участие врио губернатора Нижегородской области Г. Никитин, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Л. Глебова, депутат Госдумы РФ Д. Москвин, глава города Нижнего Новгорода Е. Солонченко, председатель Наблюдательного совета ННГУ, член правления, старший вице-президент по поставкам и продажам ПАО «ЛУКОЙЛ» В. Воробьёв, делегаты от правительства области, муниципалитета, региональных министерств, а также представители ассоциации промышленников и бизнеса.

«Сегодня Центр инновационного развития – это большой междисциплинарный комплекс, где работают медики, биологи, физики, математики, компьютерщики, - заявил на церемонии открытия ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского Евгений Чупрунов. - Здесь идут и фундаментальные разработки, и прикладные исследования, а также апробация того, что создают учёные в сфере медицинского приборостроения.

Мы создали в нашем университете биомедицинский кластер, в который входит уникальный SPF виварий, один из крупнейших в России и заметный в мире суперкомпьютер, институт нейронаук, оснащенный самым современным оборудованием, и многое другое. Помимо нашего университета, здесь работают специалисты Нижегородской медицинской академии, Приволжского окружного медицинского центра, Института прикладной физики РАН, вузов и академических институтов Москвы, Пущино, Томска, а также учёные из Германии, Италии, Англии».

Глава региона Глеб Никитин отметил, что Нижегородская область стала лидером в России по вкладам в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в валовом региональном продукте. А по объёму инновационной продукции Нижегородская область занимает пятое место в Российской Федерации. «Центр инновационного развития ННГУ – огромный шаг в преодолении «долины смерти» между разработкой и применением научного продукта.

Это первый центр в Нижегородской области подобного рода. Он уникален в России тем, что помимо науки и образования включает в себя испытание и производство. Здесь создано более 860 рабочих мест для высококвалифицированных передовых специалистов. Открытие центра – событие на карте инновационного развития страны в целом».

На базе Центра инновационного развития в следующем году запланировано создание Центра экспериментальной и ядерной медицины ННГУ по сверхранней диагностике онкологических заболеваний с возможностью внедрения в клиническую практику результатов открытий в области ядерной медицины, радиобиологии, генетики и тераностики – нового направления в фармацевтике, объединяющем диагностику и лечение.

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