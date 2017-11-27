Наскальные рисунки нашли в пещере на Южном Урале

В Каповой пещере на Южном Урале открыт уникальный рисунок верблюда, выполненный красной охрой и частично оконтуренный чёрной линией, нанесённой древесным углём. Рисунок обнаружил реставратор из Андорры Эдуаль Гийаме, которого органы охраны памятников Башкирии пригласили, чтобы аккуратно удалить из пещеры безжалостные граффити туристов.

«Расчищенный на известном с конца 1970-х годов полихромном панно «Лошади и Знаки» рисунок верблюда не имеет аналогов в изобразительных комплексах пещер Франции и Испании, но имеет некоторое сходство с фигурой верблюда из Игнатьевской пещеры.

Теперь верблюд становится значимым образом верхнепалеолитического пещерного комплекса Южного Урала», - прокомментировал уникальную находку руководитель Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ Владислав Житенёв, возглавляющий изучение Каповой и Игнатьевской пещер.

«Возраст рисунков на этом панно точно пока не установлен, но результаты уран-ториевого анализа кальцитовых натёков, на которых сделан рисунок и которые его перекрывают, показывают однозначно верхнепалеолитический возраст: не ранее 37 700 лет назад, но и не позднее 14 500 лет назад.

В раскопах Каповой пещеры датирована пока только верхняя пачка отложений со следами деятельности палеолитических художников, происходившей там 17 000 – 19 000 лет назад», — заключил учёный.

Панно «Лошади и знаки» до расчистки 2017 года Фото: В. Житенёв/ МГУ

Художественные особенности и расположение изображений, а также следы деятельности человека в Каповой пещере демонстрируют, что традиции организации подземных святилищ верхнего палеолита позаимствованы из Франко-Кантабрии. Однако на таком расстоянии от главного европейского региона неизбежно возникали локальные особенности в развитии изобразительных традиций.

Рисунок верблюда также известен из монгольской пещеры Хойд Цэнхэр, настенные изображения которой многие исследователи относят к эпохе верхнего палеолита. Однако стиль некоторых изображений там резко отличается от стиля европейских, и в том числе рисунков Каповой пещеры.

Тот факт, что люди, жившие на Южном Урале в Ледниковом периоде, рисовали не только распространённых в пещерах Европы лошадей, бизонов, мамонтов и шерстистых носорогов, но и представителей местной фауны, говорит о достаточно долгом развитии традиции пещерного искусства в регионе. Это подтверждает и анализ каменных орудий.

«Этот верблюд замечательно подтверждает теорию о Волжско-Каспийском направлении связей людей, организовавших святилище в Каповой пещере. Раньше это направление подтверждалось использованием украшений из раковин, принесенных из Прикаспийского региона.

Возможно, по этому пути распространялись и традиции создания пещерных святилищ с настенными изображениями, если вспомнить о карпатских пещерах с рисунками Ледникового периода, — рассказал Владислав Житенёв. — Не менее важны, чем открытие верблюда, расчищенные фрагменты ещё одного рисунка животного, по-видимому, мамонта. На среднем этаже пещеры это первый хорошо сохранившийся рисунок мохнатого гиганта из Ледникового периода.

Проведённая расчистка новых рисунков из-под кальцита подтвердила теорию о значительном сходстве основной структуры изобразительных панно с ведущими образами лошадей и большими геометрическими знаками, в которых можно предположить изображения животных.

Сходство вертикального и горизонтального расположения фигур (вернее, явных композиций) свидетельствует о глубокой взаимосвязи между идеями, выраженными палеолитическими художниками на панно, расположенными на двух разных этажах. Верхний и средний этажи соединены вертикальным колодцем глубиной 13 м».

Специалисты МГУ продолжат изучение палеолитического искусства Каповой и Игнатьевской пещер в декабре. Зимой стены подземных залов и галерей гораздо суше, чем летом, что позволяет выявлять мельчайшие детали рисунков.



Панно «Лошади и знаки» в процессе расчистки. Фото: О. Червяцов.

Капова пещера расположена в 400 километрах от Уфы, на берегу реки Белая в природном заповеднике «Шульган-Таш» в Башкирии. Эта пещера представляет собой один из наиболее известных памятников с монументальной палеолитической живописью в Европе.

Среди представленных образов на стенах можно встретить шерстистого носорога, бизона, лошади и мамонта. Особый интерес представляет достаточно редко встречающиеся в Европе фигуры рыбы и зооантропоморфа (существа, сочетающего в себе черты человека и животного).

Основной массив изображений Каповой пещеры составляют неидентифицируемые пятна красного пигмента, являющиеся частично размытыми фигурами, частично остатками стёртых рисунков, частично следами палеолитической изобразительной деятельности неясного происхождения.

Некоторые из найденных следов изобразительной деятельности представляют собой линии, проведённые пальцем, отпечатки пальца и, возможно, нижней части ладони. На ряде панно выявлены остатки намеренно стёртых изображений, поверх которых палеолитический художник нарисовал новые фигуры животных и знаки.

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