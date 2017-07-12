Наша промышленность ускоряется
Первый проректор УрФУ Сергей Кортов

Первый проректор УрФУ Сергей Кортов

Новая научно-техническая программа России и Белоруссии запускает новаторские технологии.

Аддитивная технология – новая технология «добавления», в отличие от устаревшей технологии «отсекания всего лишнего». Это когда деталь будет изготовляться методом послойного нанесения материала. Производной аддитивной технологии является, к примеру, 3D печать. В 2018 году в Союзном государстве России и Беларуси начнется реализация научно-технической программы «Разработка технологий, материалов и оборудования для производства методами аддитивных технологий». В составлении этой программы активное участие принимали представители Уральского федерального университета (УрФУ). Публично программу презентовали на одной из научных секций IV Форума регионов России и Беларуси, который был посвящен развитию регионального сотрудничества в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества. Программа уже получила одобрение на самом высоком уровне. По словам первого проректора УрФУ Сергея Кортова, до конца 2017 года должны быть завершены все необходимые согласования, и после этого начнется ее реализация. «Передовое производство дает преимущество в стоимости конечной продукции и времени ее разработки по сравнению с традиционным, — говорит Сергей Кортов. — Резко снижается себестоимость единичных изделий и малосерийной продукции, есть возможность быстро перенастраивать технологические процессы в соответствии с рыночными запросами и создавать уникальные решения для крупных компаний, производящих сложные технические объекты и системы. Безусловно, реализация этого потенциала ускорит развитие промышленности России и Беларуси». Сергей Кортов также отметил, что за последние шесть лет объем мирового рынка аддитивных технологий увеличился почти в пять раз и составляет уже около 6 млрд. долларов. При этом значительно увеличились доля авиастроения и индустриального производства. Новая научно-техническая программа Союзного государства предусматривает комплекс мероприятий, включающих в себя разработку технологий и оборудования для кастомизированной фармацевтики, персонифицированных изделий медицинского назначения, малоэтажного и индивидуального строительства, дизайнерских ювелирных и художественных изделий, малосерийной продукции машиностроения и потребительских товаров. Также в программу заложена разработка методов и средств метрологического обеспечения в целях упрощения процедуры сертификации и стандартизации изделий, полученных с помощью аддитивных технологий. Результатами реализации программы должно стать формирование технологической основы для развития малых и средних предприятий (МСП) в области аддитивных технологий, сетевой структуры гибких производств и интеграция этих технологий в глобальный рынок. Объем финансирования программы до 2020 года составит около 2,3 млрд. рублей.
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Места: Россия
События: наука
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