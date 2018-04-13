Нана Куликова: Россия – действительно страна возможностей

В гостях у интернет-издания «Русская Планета» и медиаплатформы «Умная страна» побывала одна из самых известных экспертов цифровой экономики, учредитель премии Russian Crypto Awards и управляющий партнёр коммуникационного агентства «Русинтернетком» Нана Куликова. За ароматным ристретто в кофейне московского «Физтехпарка» мы поговорили о судьбах майнинга и майнеров, надо ли нести пожитки на криптобиржу и почему российским «звёздам» шоу-бизнеса всё это тоже стало интересно…

Умная страна (УС): Начнём с последних новостей. Певица и телеведущая Ольга Бузова объявила о создании собственной криптовалюты, pre-ICO уже назначено на 18 апреля. До Бузовой о выпуске своих монет объявили рэпер Баста и топ-модель Наталья Водянова. Что это за мода такая в звёздной тусовке возникла и – главное – как она повлияет на криптомир?

Нана Куликова (НК): С точки зрения финансов, всё это на самом деле очень серьёзно, потому что у этих людей действительно есть свои преданные армии поклонников. Достаточно посмотреть на число подписчиков Ольги в её Instagram, на число скачанных её песен в iTunes и на те данные, что есть в открытом доступе по её заработку.

У меня нет сомнения в том, что желающих купить себе «частичку Бузовой», своего кумира, будет более чем достаточно. Каждый хоть по тысяче рублей скинется, и итоговая цифра окажется более чем впечатляющей.

Я вообще не очень слежу за творчеством Бузовой и точно не могу себя назвать её фанаткой, однако признаю, что она очень трудолюбивая. Утром она снимается в сериале, вечером уже даёт концерт, а на следующий день ещё что-то. Криптомир любит тех, кто не ленится.

Другое дело, что обоснование «звёздных» криптопроектов вызывает скорее недоумение. Что может предложить артист в поддержку своей криптовалюты? Творчество? Но оно интересно только его поклонникам. Возможность заработать? Но это вряд ли, потому что я лично пока что не очень представляю себе бузкойн, скажем, на «Бинанс» или какой-то другой крупной бирже. По крайней мере, пока…

Так что я бы пока всё же остереглась инвестировать в эту криптовалюту, ну не тянет пока. Проект Басты я бы, кстати, охарактеризовала как более серьёзный, но он пока толком и не стартовал, хотя говорят о нём много.

УС: Это же всё смахивает на пиар и не более, разве не так?

НК: Да и не только пиар на самом деле, но и банальная возможность заработать. Я действительно не думаю, что для Бузовой создание своей собственной криптовалюты – это лишь новый яркий инфоповод. В том, что она и деньги соберёт, можно не сомневаться. Новых поклонников у неё из-за выпуска собственных токенов как раз не появится, скорее число хейтеров вырастет.

Но конечно эта история со звёздами в криптобизнесе – она, в том числе, про хайп. Тут можно вспомнить совсем недавнюю историю, когда о своём желании идти на выборы Президента заявили самые неожиданные персоны. Я говорю не про Ксению Собчак, которая шла с идеей, а как раз о тех, кто прекрасно понимали, что не соберут нужного числа подписей, но заявили о своих намерениях, чтобы пусть ненадолго, но попасть во все информационные ленты.

Подозреваю, что сейчас все звёзды полезут в криптовалюты: Киркоров наверняка что-то придумает, Басков, Рудковская с Плющенко, Валерия с Пригожиным... Не уверена, что крипторынок от этого наплыва выиграет.

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