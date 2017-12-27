Московский «Физтехпарк» очередной раз посетила китайская делегация

В минувший вторник, 26 декабря, по уже сложившейся доброй традиции ведущий IT-хаб столицы «Физтехпарк» посетила делегация представителей индустрии высоких технологий из Китая
В ходе организованной руководством технопарка экскурсии гости ознакомились с его обновлённой инфраструктурой – в частности, обновлённой коворкинг-зоной. Китайские гости обратили внимание на то, что с момента их прошлого недавнего визита число работающих резидентов в «Физтехарке» увеличилось.
Пристальное внимание делегации вызвал проект «Чистое дело», который создает высокотехнологичную систему раздельного сбора мусора в Долгопрудном, просвещает население и приучает бережно относиться к среде обитания.
Также по уже установленному маршруту делегация посетила редакцию «Русской планеты» и проект Waviot, занимающийся системой беспроводного сбора показаний и управления ресурсами электроэнерии и водоснабжения в жилых зданиях, коттеджных поселках, на промышленных предприятиях.
Основной же точкой внимания стал якорный резидент «Физтехпарка» компания Acronis – мировой лидер в области защиты данных в гибридных облачных хранилищах для бизнеса и индивидуальных пользователей.Далее в рубрике «Умная Благотворительность» - делать Добро с умомВ последнее время в России все чаще можно услышать о таком тренде, как «Умная благотворительность» Читайте в рубрике «Инновации» Преступный мозгУченые обнаружили, что повреждения мозга толкают людей на криминал
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