Московский «Физтехпарк» очередной раз посетила китайская делегация

В ходе организованной руководством технопарка экскурсии гости ознакомились с его обновлённой инфраструктурой – в частности, обновлённой коворкинг-зоной. Китайские гости обратили внимание на то, что с момента их прошлого недавнего визита число работающих резидентов в «Физтехарке» увеличилось.

Пристальное внимание делегации вызвал проект «Чистое дело», который создает высокотехнологичную систему раздельного сбора мусора в Долгопрудном, просвещает население и приучает бережно относиться к среде обитания.

Также по уже установленному маршруту делегация посетила редакцию «Русской планеты» и проект Waviot, занимающийся системой беспроводного сбора показаний и управления ресурсами электроэнерии и водоснабжения в жилых зданиях, коттеджных поселках, на промышленных предприятиях.

Основной же точкой внимания стал якорный резидент «Физтехпарка» компания Acronis – мировой лидер в области защиты данных в гибридных облачных хранилищах для бизнеса и индивидуальных пользователей.

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