Молодежь! За Культуру и Знание!

С начала 90-х наша жизнь изменилась, так называемый железный занавес исчез вместе с Советским Союзом. К нам пришли другие ценности- ценности капиталистического мира. Однако приходится признать что идейные ценности социализма были на порядок выше, чем идейные ценности Западного мира, так как они, хоть и слабо, но отражали христианские ориентиры: бескорыстие, жертвенность, взаимопомощь, целомудрие. Западная идеология опиралась и опирается на культ тела, погоню за удовольствиями, что приводит к воспитанию эгоизма, потребительства.

Огромной проблемой молодых людей сегодня становится навязывание культа успешности. Молодым людям насаждается, что главное в жизни для них – это карьера и материальный достаток. Причем такой достаток, который является жалким подобием «американского образа жизни», позволяет окружать себя массой ненужных вещей, вводящих человека в кредитную кабалу. Средства массовой информации призывают: «Бери от жизни все!» И молодые люди, внемлющие популяризации особого образа жизни в современном медийном пространстве, склонны впадать в крайности: либо безудержно строить карьеру, либо жить в состоянии «вечной вечеринки», скатываясь в злоупотребление алкоголем, психотропными веществами. По сути, и то и другое, есть потакание своим желаниям, укоренение принципа потребительства и эгоизма.

В результате человек начинает жить инстинктами, закон силы выходит на первый план. Возвеличивание самого себя, своей силы и энергии становится одним из главных источников удовольствия. Унижение другого, демонстрация своего статуса, своей силы и власти – эти языческие тенденции часто становятся естественными для молодежи.

Если человек не следует законам любви и нравственности, главным для него становится закон силы. С этого начинается малолетняя преступность. Идя на поводу у инстинктов, человек, подобно животному, бросается к удовольствиям и удовлетворению своих элементарных потребностей. Именно этим объясняется наркомания, алкоголизм, игровая зависимость и т.п. Все это приводит и уже привело к ничтожно низкой уровню культуры в широчайшем смысле этого слова.

С этим мириться нельзя. В декабре 2014 года Президент Владимир Путин своим указом утвердил "Основы государственной культурной политики". В документе много уделено внимание Стратегии развития молодежи. Эта стратегия одной из своих целей ставит обеспечение культурной конкуренции молодежи, развитие духовно-нравственной культуры, поддержку создания, продвижения и потребления отечественных культурных продуктов, повышение ценности российской культуры в нашей стране и мире. Соответственно, задачей стратегии становится формирование целостного мировоззрения («картины мира») молодежи, основанного на ценностях патриотизма, семьи, нравственности, здорового образа жизни, бережного отношения к природе. И здесь без участия высокой миссии Православия никакая государственная стратегия , на мой взгляд, не даст надежных и долгосрочных результатов. В документе особая роль в повышении культурного уровня населения отведена Русской Православной Церкви. Но у молодёжи к сожалению нет стимулов, чтобы быть или становиться культурными.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в книге «Патриарх и молодежь: разговор без дипломатии» говорится:

«В современном мире мы слишком часто видим, как молодежь подвергается массированной пропаганде греха во всех видах. Церковь, призванная соединять человека со Христом «в союзе любви», не может не противостоять этим разрушительным тенденциям. Поэтому сегодня необычайно важное звучание приобретает тема помощи молодежи в ее поисках высшей справедливости, собственного «я» и вечных, непреходящих идеалов жизни».

В своей книге Патриарх так же затрагивает вопросы любви Божественной и любви человеческой. Он пишет следующее:

«Высшей ценностью человеческой жизни является любовь. Тема любви имеет чрезвычайно важное значение в жизни молодых людей. Однако современному человеку навязывается такое понимание любви, которое к этому чувству никакого отношения не имеет. Сегодня именно Церковь способна и обязана учить молодых людей тому, что любить – значит отдавать себя другому человеку, и, прежде всего Богу. Вне взаимного принесения себя в дар другому любви нет. А что такое отдавать? Это ведь всегда жертвовать» .

Я считаю что только в Церкви человек получает настоящую любовь, настоящее, не имеющее аналогов в материальном мире, общение. Как следствие – молодой человек получает гораздо больше уверенности и устойчивости в мире, поскольку для него нет загадок и неясности там, где они остаются для человека нецерковного. Парадоксально, но человек, будучи в постоянном напряжении, успокаивается в Церкви, поскольку от него никто не сможет отобрать того настоящего, что он здесь обрёл.

КУЛЬТУРНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК.

В Евангелии сказано: Словом осудишься , словом оправдаешься . И я бы хотел сказать о нашем великом и могучем русскм языке, об культурном уровне языка.

Русский язык много сильнее, чем экономические связи, кооперация промышленных предприятий и пр. Но сегодня язык стремительно отступает перед напором иностранных языков, самолюбивого возрождения национальных языков, радостной подмены русского языка (феней», которую крайне энергично проталкивают в оборот псевдоученые, попытки легализации матерных выражений с подачей псевдописателей). Мы не обращаем внимания на то, что классический русский язык (примерно 60 т. слов) практически съежился до бытового языка (5 т. Слов).

Современное население России уже часто не в состоянии описать свое состояние, выразить свою мысль, найти адекватную форму обращения в процессе общения из за банального незнания слов. Доходит до того, что школьники затрудняются прочитать произведение русских писателей, потому, что не знают и не понимают многих слов, и изучают русский язык, как иностранный. По мере ослабления количества и качества слов русского языка в реальном обороте народа, пропорционально уменьшается крепость связей между народами России как единого государства. Культура языка, речи- это проблема так же политическая, и не менее решающая, чем курс рубля. Об этом, например, сказал Черчилль в Фултоне. Но использовать правильный Русский язык нет общественных или других, кроме личностных стимулов.

Теперь о культурном уровне в ПОВЕДЕНИИ ГРАЖДАН РОССИИ.

а) Бескультурье стало грандиозной проблемой, которая может катастрофически сказаться на переживании Россией трудного времени. И даже после войны, когда большая часть культурного населения была «выбита» революциями и войнами, на улицах не было мата, на посадку в автобус стояли в очередь, уступали место кому надо, говорили друг другу «Вы», очень любили улыбаться и смеяться, пели песни. Все это и другое, помогало относительно легко пережить войну, послевоенный холод, голод, дискомфорт, тяжкий труд и пр. При той степени взаимной агрессивности, которую сегодня мы наблюдаем ежедневно на дорогах в транспорте, в общественных местах, нам будет очень тяжело пережить время лишений и напряжений. Это так же внутренняя политическая проблема, которой уделяют пока формальное внимание.

б) Нужна государственная политическая кампания по приведению в цивилизованную форму реального поведения наших граждан. Культуры выражения лица, культура внешнего вида, общения, культура поведения в общественных местах и в семье – это все давно стало политической проблемой России. Об этом надо только напомнить и граждане поймут.

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ. Элементом культуры стала среда обитания, настолько тяжёлая в России, что люди, стремятся убежать из страны кто навсегда, а кто – на отдых. Неприглядные дома в регионах Росии, подъезды, дворы, побуждают массы людей пуститься в чужие края для «ландшафтотерапии»: отдохнуть душой, понять, что жизнь прекрасна, что якобы можно жить, как люди.

Потребность в пейзаже, ландшафте, архитектуре- точно такая же, потребность как в пище и воде. Люди стали жить на родной земле, словно они зарабатывают здесь деньги вахтовых методом, чтобы на недельку уехать, отдохнуть душой в Альпы или дальше. Культура мест обитания, ландшафта- это ещё одна политическая проблема, которую «как шило не спрятать в мешке».

Спектр культурного поведения человека завершается его высшим проявлением- искусством талантов, гениев, но которых сегодня затоптали мастера шоу-бизнеса. Весь представленный список- это люди искусства, которые будут бороться за свое место под солнцем, но в полном одиночестве его не отвоюют. Нужна поддержка со стороны «широкой общественности», которая в своих недрах сохранила культуру, которая нигде и никак не представлены в политической системе России.

Руководство РФ, учитывая опыт активного использования молодежи и других социально-активных групп граждан в украинских событиях с подменой ценностей, стремится решить задачу переориентации их энергетики с деструктивной политической на созидательную культурно-патриотическую среду.

Культура может и должна рассматриваться как актив социально-общественного развития.

В современных условиях возникает потребность в новом подходе к формированию массового общественного сознания с ярко выраженной НЕПОЛИТИЧЕСКОЙ окраской.

Сегодня в стране крайне необходима ПОЛИТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СО СЛОВОМ «Культура».

Создание и развитие общественного движения «Культурная Страна» при тесном сотрудничестве с Русской Православной церковью позволит решить следующие политические и социально-экономические проблемы:

Переориентировать активную молодежь с политического поля на культурно-деятельностную .

Привлечь на свою сторону избирателей, ориентированных на «третью силу» (30-35%) и эмоционально активное «болото» с его переменчивыми и неустойчивыми предпочтениями (15-20%) во время выборов Президента РФ в 2018 год у и в последующих электоральных циклах.

Изменить и развить имидж России на международном уровне с «агрессивно – деструктивного» на «культурно-созидательный» и «вежливый». Тем более, спрос на «традиционные ценности» и культуру в мире растет, а Россия начинает восприниматься в качестве хранителя здорового консерватизма. И этот новый культурный имидж нашей страны следует популяризировать и укреплять.

Решить проблему консолидации общества , сформировав единое смысловое и ценностно-нормативное социокультурное пространство страны с учетом различий и культурологических особенностей регионов- «единство в различиях».

, сформировав единое смысловое и ценностно-нормативное социокультурное пространство страны с учетом различий и культурологических особенностей регионов- «единство в различиях». Преодолеть общественную дезинтеграцию и социокультурный распад , обеспечить адаптацию человека к быстро меняющей жизни, обеспечивая ему привычные культурологические «точки опоры» .

, обеспечить адаптацию человека к быстро меняющей жизни, . Сделать культуру, особенно массовую , важной сферой экономической деятельности, одной из точек роста.

, важной сферой экономической деятельности, Изменить значительную часть негативных социальных настроений на позитивные.

Вывод

Решение проблем консолидации общества на современном этапе невозможно без целенаправленных усилий по формированию единого социокультурного пространства.

В решении этой важной задачи ключевую системообразующую роль может сыграть общественное движение «Культурная Страна».

Кроме того, ОД «Культурная Страна» может активно способствовать положительному позиционированию РФ в мировом пространстве, стать диалоговой и договорной площадкой.

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