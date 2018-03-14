Мобильный серфинг перешёл на новую скорость

Сегодня на бесчисленных сайтах и страницах в интернете можно найти практически все что угодно. Однако – признаемся – большинство разработчиков создают сайты, руководствуясь собственными представлениями о красоте и удобстве.

В итоге огромное число интернет-страниц настолько засорены разными «украшениями» и рекламой, что размещённую на них информацию воспринимать уже практически невозможно. Ведь если три четверти пространства страницы заняты сомнительной рекламой, на остальной части идет медленный снежок, а на фоне играет порой не самая приятная, неотключаемая музыка, то на такой сайт не захочется заходить вообще. Особенно со смартфона.

Компания Google решила помочь пользователям мобильных устройств находить нужную информацию, сохраняя при этом время и психику. Для этого ими был придуман специальный стандарт «AMP» (Accelerated Mobile Pages - ускоренные мобильные страницы). Суть этой технологии – в приведении мобильных версий сайтов к единому стандарту, что заметно упрощает работу с ними.

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