Метеориты нагревают землю

Международная команда исследователей нашла свидетельства того, что древний метеорит, столкнувшийся с поверхностью Земли, разогрел ее до самой высокой температуры, когда-либо регистрируемой на поверхности нашей планеты.



Планетологи отмечают, что во времена своего формирования Земля постоянно подвергалась интенсивной бомбардировке – метеоритами и другими космическими камнями. И большинство этих столкновений оставляли следы — кратеры, наблюдаемые человечеством и по сегодняшний день.



Местом данного исследования стал ударный кратер Мистатин, расположенный на полуострове Лабрадор, Канада. В настоящее время он представляет собой 28-ми километровое озеро, что указывает на довольно крупный размер метеорита.



Его падение состоялось примерно 38 миллионов лет назад и ученые, во главе с Николасом Е. Тиммсом смогли получить информацию о количестве тепла, выделившегося при его попадании на землю.



Изучая кратер, ученые обнаружили присутствие циркона, — широко распространенного минерала, претерпевшего превращение в кубический оксид циркония. Доказано, что для осуществления этого превращения требуются температуры не ниже 2370 градусов Цельсия. Следовательно, температура развиваемая при столкновении, должна была быть не ниже этой ударной отметки.



В целом, в разных уголках земного шара известно несколько десятков метеоритных кратеров, образовавшихся многие сотни тысяч лет назад. Пожалуй, одним из самых известных является Тунгусский метеорит.



30 июня 1908 года около 7 часов утра в атмосфере Земли с юго-востока на северо-запад пролетел большой огненный шар, который взорвался в сибирской тайге, в районе реки Подкаменная Тунгуска.



Ослепительный яркий шар был виден в Центральной Сибири в радиусе 600 километров, а слышен в радиусе 1000 километров. Мощность взрыва позже оценили в 10-50 мегатонн, что соответствует энергии двух тысяч атомных бомб, сброшенных на Хиросиму в 1945 году, или энергии самой мощной водородной бомбы.



Метеорит Сихотэ-Алиня



12 февраля 1947 на Дальнем Востоке у отрогов Сихотэ-Алиня упал огромный метеорит массой около 70 тонн. За годы исследований учеными на месте его падения было обнаружено множество обломков, рассеянных на площади три квадратных километра, и более ста кратеров.



Челябинский метеорит



Раннее февральское утро 2013 года стало для жителей Челябинска и его окрестностей неожиданно трагичным. Такого большого количества людей пострадавших от упавшего метеорита в истории населения Земли еще не было. В результате падения метеорита пострадавшими были признаны около 1613 человек, из которых по разным данным в больницы попали от 50 до 100 человек.



Метеорит Сааремаа



В 2002 году около поселка Вилсанди на острове Сааремаа (Эстония) крупный метеорит упал в море. Местные жители утверждают, что огонь от метеорита был таким ярким, что осветил весь остров.



По оценке ученых, метеорит весом 2-3 килограмма мог находиться между Марсом и Юпитером, а после столкновения с потоком падающих звезд астероидами – «Леонидами» из созвездия Льва, которые можно наблюдать каждый год в ноябре, дрейфовал к Земле.



Развалившийся на части метеорит теперь очень сложно найти на дне моря, поскольку здесь он смешался с обычными камнями.



Считается, что метеорный поток Леониды дает вспышку один раз в 33 года. И в следующий раз, как заявили сотрудники института астрономии РАН, так называемый «звездный дождь» можно будет увидеть в 2032 году.



Надо отметить, что на острове Сааремаа в настоящее время существует уникальный геологический заказник Каали, прославившийся своими знаменитыми метеоритными кратерами.



Именно сюда, специально для их изучения, приезжал Альфред Вегенер, создатель гипотезы дрейфа континентов, и Леонид Кулик, первый исследователь Тунгусской катастрофы.



Ученые многих стран более ста лет выдвигали десятки самых экзотических версий происхождения кратеров. Но только летом 1927 года эстонский геолог И. А. Рейнвальд доказал их метеоритную природу.



Сегодня в Балтийском море нет ни одного острова с таким количеством крупных метеоритных кратеров. Исследователи предполагают, что метеорит Сааремаа вошел в земную атмосферу с северо-востока, и при падении распался на несколько фрагментов более 2500 лет назад.



В результате удара весом 400 тонн образовался диаметр самой крупной воронки – ныне на дне которой можно в свободном доступе увидеть небольшое, 110–ти метровое озерцо.



Аризонский метеорит



Еще один подобный кратер, но глубиной 170 метров и размером в диаметре 1200 метров, есть в США, в штате Аризона. Для осмотра, как его еще называют «Ущелья Дьявола», нужно подняться на пятидесятиметровый гребень, куда ведет асфальтовая дорога. Сам кратер окружен проволочным забором.

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