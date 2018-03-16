Металл больше не нужен
Учимся у бактерий синтезировать аммиак
В МГУ имени М.В. Ломоносова предложили новый, более эффективный и безопасный способ промышленного получения аммиака. Учёные «подсмотрели» его у преобразующих газообразный азот в аммиак так называемых азотфиксирующих почвенных бактерий.
При получении из азота аммиака промышленность обычно использует металлические соединения — они выступают катализаторами, то есть увеличивают скорость химической реакции. Как следствие, на промежуточном этапе реакции образуется химическая связь между атомами водорода и металла, другими словами — протонирование металла.
Полную версию читайте на портале «Умная страна»Далее в рубрике Кошмар на улице ВязовскаяУченые пытаются понять, почему во сне к нам приходят кошмары и ужасы Читайте в рубрике «Инновации» Станислав Протасов: «Технологии Acronis спасают миллионы»Сооснователь IT-гиганта представил в Технопарке МФТИ настоящий гоночный болид «Формулы-1»
Комментарии