Металл больше не нужен

В МГУ имени М.В. Ломоносова предложили новый, более эффективный и безопасный способ промышленного получения аммиака. Учёные «подсмотрели» его у преобразующих газообразный азот в аммиак так называемых азотфиксирующих почвенных бактерий.

При получении из азота аммиака промышленность обычно использует металлические соединения — они выступают катализаторами, то есть увеличивают скорость химической реакции. Как следствие, на промежуточном этапе реакции образуется химическая связь между атомами водорода и металла, другими словами — протонирование металла.

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