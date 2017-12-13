Сон как мелодия

Ученые создали программу, которая превращает сны людей в удивительную музыку
Исследователи их университета Хельсинки разработали специальное программное обеспечение, которое превращает «образцы» сна людей в удивительную музыку.
Сомнений, что каждый человек уникален не возникает ни у кого. Так и сон, - положение во время сна, ритм ударов сердца, частота дыхания и т.п. – также индивидуально.
Чтобы сделать запись «образов» сна, ученые установили специализированный датчик Beddit, подключенный к Интернету. Он собирает необходимое количество данных, которые передаются на специальный веб-сайт Sleep Musicalization, где и происходит их превращение в музыку.
«Программа выделяет из переданного набора данных уникальную составляющую, основанную на движениях человека во время различных стадий сна, сердечного ритма и дыхания», - комментирует проект один из разработчиков, студент Аврор Тулилолу.
«Несколько часов сна человека сжимаются в несколько минут музыкального произведения.
Кстати, «образцы» сна отдельного человека, несколько отличаются друг от друга в разные дни, так же разнятся и полученные музыкальные мелодии, хотя основные их «мотивы» остаются неизменными»
Профессор Хэнну Тоивонен также отмечает, что они работали над множеством методов представления и интерпретации каких-либо данных. И музыка, в данном случае, имеет в этом деле немалый потенциал.
В отличие от таблиц и графиков музыка может пробудить у человека множество чувств, которые позволят, к примеру, ученому настроиться на соответствующий лад перед работой с этими данными. Анализ и создание музыки сна является первым практическим воплощением идеи создания совершенно новых видов и форм представления»
Еще одна группа ученых под руководством профессора философии Дэн Ллойда зажглась идеей узнать, как звучат наши мысли, и звучат ли они вообще? Ими была создана специальная программа, которая «озвучивает» ритмы и мозговые волны в виде музыки и сопровождается визуальным оформлением.
В качестве исходных данных программа использует готовые энцефаллогаммы головного мозга.
«Музыка, получающаяся в результате работы этой программы завораживающая и красивая. В процессе исследований оказалось, что характер этой музыки четко зависит не только от состояния и занятия человека, но и различна для людей с разными психологическими заболеваниями и расстройствами. Более того, в этой музыке находят свое отражение даже признаки начинающегося заболевания, которые незаметны на энцефаллограмме.
Каждому участку мозга в создаваемой музыке соответствует определенная частота, а интенсивность сигнала определяет громкость звука», - добавляет профессор.
В свете этих случайно обнаруженных свойств этой музыки ученые разрабатывают новые методики диагностики психических заболеваний.Далее в рубрике 3D-реставрация придёт из СамарыВ Самарском государственном техническом университете разработали новаторскую 3D-технологию реставрацию памятников Читайте в рубрике «Инновации» «Асгардия-1» защищает планетуЗапущен проект по защите Земли - «Асгардия-1»
Комментарии