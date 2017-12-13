Сон как мелодия
Сон как мелодия

Ученые создали программу, которая превращает сны людей в удивительную музыку

Исследователи их университета Хельсинки разработали специальное программное обеспечение, которое превращает «образцы» сна людей в удивительную музыку.

Сомнений, что каждый человек уникален не возникает ни у кого. Так и сон, - положение во время сна, ритм ударов сердца, частота дыхания и т.п. – также индивидуально.

Чтобы сделать запись «образов» сна, ученые установили специализированный датчик Beddit, подключенный к Интернету. Он собирает необходимое количество данных, которые передаются на специальный веб-сайт Sleep Musicalization, где и происходит их превращение в музыку.

«Программа выделяет из переданного набора данных уникальную составляющую, основанную на движениях человека во время различных стадий сна, сердечного ритма и дыхания», - комментирует проект  один из разработчиков, студент Аврор Тулилолу.

«Несколько часов сна человека сжимаются в несколько минут музыкального произведения.

Кстати, «образцы» сна отдельного человека, несколько отличаются друг от друга в разные дни, так же разнятся и полученные музыкальные мелодии, хотя основные их «мотивы» остаются неизменными»

Профессор Хэнну Тоивонен также отмечает, что они работали над множеством методов представления и интерпретации каких-либо данных. И музыка, в данном случае, имеет в этом деле немалый потенциал.

В отличие от таблиц и графиков музыка может пробудить у человека множество чувств, которые позволят, к примеру, ученому настроиться на соответствующий лад перед работой с этими данными. Анализ и создание музыки сна является первым практическим воплощением идеи  создания совершенно новых видов и форм представления»  

Еще одна группа ученых под руководством профессора философии Дэн Ллойда зажглась идеей узнать, как звучат наши мысли, и звучат ли они вообще? Ими была создана специальная программа, которая «озвучивает» ритмы и мозговые волны в виде музыки и сопровождается визуальным оформлением.

В качестве исходных данных программа использует готовые энцефаллогаммы головного мозга.   

«Музыка, получающаяся в результате работы этой программы завораживающая и красивая. В процессе исследований оказалось, что характер этой музыки четко зависит не только от состояния и занятия человека, но и различна для людей с разными психологическими заболеваниями и расстройствами. Более того, в этой музыке находят свое отражение даже признаки начинающегося заболевания, которые незаметны на энцефаллограмме.

Каждому участку мозга в создаваемой музыке соответствует определенная частота, а интенсивность сигнала определяет громкость звука», - добавляет профессор.  

В свете этих случайно обнаруженных свойств этой музыки ученые разрабатывают новые методики диагностики психических заболеваний.

Теги:
События: наука, здоровье
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