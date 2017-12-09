Медийная чехарда вокруг Трампа

Американский президент недолго проходил в «друзьях России» в наших теленовостях, на радио, в газетах и политических журналах… Как только стало ясно, что он не оправдывает надежд на улучшение отношений между Россией и США, его образ в отечественных средствах массовой информации стал быстро чернеть.

Однако, бытует мнение, что образ 45-го президента США у нас изначально был положительным. В частности, об этом свидетельствовали результаты предыдущих исследований. Но на самом деле всё сложнее: риторика наших СМИ в отношении Трампа сильно менялась на протяжении коротких периодов времени. Это показало недавнее исследование Высшей школы экономики.

Её сотрудники Анастасия и Антон Казун проанализировали федеральные издания, индексируемые информационным агентством «Интегрум» – в общей сложности 500 журналов и 250 газет, а также интернет-СМИ. Дополнительно использовались данные ВЦИОМ, ФОМ, Левада-Центра и Медиалогии. В фокус внимания учёных попали три периода: месяц до выборов Дональда Трампа (начало октября – начало ноября 2016 года), месяц сразу после выборов (начало ноября – начало декабря 2016 года) и месяц через полгода после выборов (1 – 30 июня 2017 года). Применялся метод анализа тональности текста и сетевой повестки дня.

И наконец-то выяснилось, что перед выборами тон статей про Трампа был больше нейтральный и негативный, нежели позитивный. Политик упоминался в первую очередь как оппонент Хилари –предполагаемого будущего Президента США. В середине октября 2016 года всем известная газета «Коммерсант» писала: «… избрание Дональда Трампа для России ничем принципиально не лучше, чем победа Хилари Клинтон. Он абсолютно непредсказуем…».

Ситуация кардинально изменилась после выборов: повестка дня в отношении Клинтон стала в основном негативной, а новоизбранный президент превратился в настоящего друга России! Однако позитивные вести о Трампе превалировали в российских медиа только три месяца. Уже в феврале 2017 года доля негативных статей стала больше, а к июню 2017-го в СМИ уже нельзя было отыскать о нём ни одной положительной публикации!

Похоже менялось и общественное мнение. Когда Трамп только победил, в России наблюдалась ситуация, называемая политологами «эффектом медового месяца» – быстрого, но недолгого роста популярности политика сразу после выборов. В ноябре 2016 года около 50% российских граждан по данным соцопросов надеялось, что отношения России и США улучшатся по сравнению с 29% в сентябре того же года. В январе 2017-го оптимистов стало даже больше 50%, но к июню 2017-го людей, настроенных на прогресс в российско-американских отношениях стало снова 29%, причём в апреле, когда были введены новые санкции против Российской Федерации, эта цифра падала до 13%.

Ещё летом 2016 года 60% населения РФ, по данным ВЦИОМ, ничего не знали о Трампе, но спустя несколько месяцев уже многие праздновали его победу. Около трети российских граждан называли её «самым важным событием года»! Любопытно, что ровно такое же количество респондентов в 2012-ом отметило на выборах победу Путина, как самое важное событие года.

Исследователи НИУ ВШЭ задались вопросом, почему новый президент США так быстро потерял статус «друга России»? По их мнению, это сложно объяснить санкциями, потому что большинство граждан РФ в тот момент, согласно данным опросов ВЦИОМ, считало, что санкции окажут позитивное влияние на Россию (35%), либо вообще никак на ней не скажутся (31%).

Вероятная причина этого в том, что общественное мнение зеркально отражало метаморфозы, происходившие с образом Трампа в СМИ. А СМИ в свою очередь отражали позицию власти. «Не все СМИ подконтрольны власти, но повестку дня задают так называемые группы интересов. Если отношение российской элиты к Трампу меняется, то изменится и тон публикаций в СМИ, даже если среди них есть независимые издания. Если по ТВ и в провластных газетах обсуждается, что Трамп может снять санкции, то и независимым газетам придётся работать с этой темой», – прокомментировали исследователи НИУ ВШЭ.

Во время президентской кампании российские медиа, по мнению авторов, просто находились в поиске того, как подать образ Трампа в соответствии со взглядами элит. Если бы Клинтон, имевшая негативные рейтинги в России, победила, СМИ могли бы объяснить этим то, почему санкции не сняты. То есть Трамп был бы полезным проигравшим, чьё поражение легитимировало бы продолжающееся напряжение в отношениях с США.

Но Трамп неожиданно выиграл, и СМИ были лишены возможности критиковать результаты американских выборов. А поскольку образ нового президента не был негативным в сознании большинства граждан России, медиа продолжали поддерживать надежды на улучшение отношений с США.

Возможно, и сами элиты некоторое время верили в возможность позитивных изменений, отмечают исследователи. Но когда надежды не оправдались, новый президент быстро потерял медийный образ «друга России». Летом 2017-го он упоминался в СМИ уже не в контексте возможной отмены санкций, а в связке с сирийской проблемой, которая на тот момент была наиболее острой в российско-американских отношениях.

Так, в июне 2017 года в «Интегруме» было проиндексировано 342 статьи, содержащих совместные упоминания Трампа и Сирии. Для сравнения: за этот же период Трамп упоминался совместно с ЕС 233 раза, с КНДР – только 82.

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