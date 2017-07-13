Как математика помогает управлять людьми?

Еще в начале 1970-х годов двое американских ученых - Алан Гиббард и Марк Саттертуэйт - независимо друг от друга математически доказали, что любая процедура выборов подвержена манипулированию, т.е. всегда, при желании можно исказить мнение и улучшить для себя результат.

По мнению исследователей, существует целый ряд просчитанных правил для принятия коллективных решений, которые отличаются по уровню подверженности манипулированию.

Если единственное решение из обозримого множества альтернатив необходимо выбрать группе, то наиболее известное правило — правило относительного большинства.

Так, на больших выборах, например, выборах президентов, членов правительства, глав корпораций и банков и пр. используются преимущественно мажоритарные системы, в рамках которых победителем становится тот, кто получает большинство голосов.

По этой системе относительного большинства кандидату для победы достаточно набрать больше голосов, чем кому-либо из конкурентов, и необязательно больше половины. Такой подход используется в настоящее время в Великобритании, Японии, США (на выборах членов Конгресса), в России на выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам.

Голосование по правилу относительного большинства оставляет большой простор для манипулирования. Например, если человек знает, что сделав честный выбор, а именно, проголосовав за альтернативу «А», которая для него стоит на первом месте, может быть выбрана наихудшая для него альтернатива «С», то он может выбрать ту, которая находится где-то между ними — альтернативу «В». Таким образом, нечестное поведение принесет ему лучший результат.

Доцент департамента теоретической экономики ВШЭ Даниел Карабекян комментирует, что один из примеров случая массового манипулирования на выборах — выборы 1993 года в России, когда ЛДПР получила 23% мест в парламенте.

«Вопреки уверенности большинства экспертов в том, что с подавляющим большинством голосов победит гайдаровская партия (о чем везде говорилось) люди, чтобы иметь представительство оппозиционных партий в парламенте, проголосовали за ЛДПР — партию, которая, возможно, не была их первым предпочтением», - говорит он.

Как показывает политическая практика и наука, манипулировать можно не только правилом большинства. Математик, профессор ВШЭ Фуад Алескеров еще в 1999 году описал в своей статье, как с помощью компьютерного моделирования можно проверить процедуры принятия коллективных решений. «Нет идеальных правил и процедур. Манипулируемость присутствует в любой процедуре и это математическая теорема. Но именно математические расчеты и компьютерное моделирование могут показать, какие из этих правил лучше»

В дальнейшем, исследователи из ВШЭ представили математические расчеты 10 правил, основанных на мажоритарных отношениях. По их мнению, знание того, какие правила наименее подвержены манипулированию, позволяет предложить их для принятия решений в малых группах: комитетах, комиссиях, советах директоров и т.д.

«В силу достаточной сложности таких правил вряд ли они станут использоваться на массовых выборах, но кто знает — может быть, эти результаты окажутся востребованными уже в обозримое время. В частности, их можно использовать в компьютерных системах поддержки принятия решений», — считает Фуад Алескеров.

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