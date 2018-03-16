18 марта отмечается Международный день планетариев

Международный день планетариев, который традиционно отмечается во многих странах мира в воскресенье, близкое ко дню весеннего равноденствия, в этом году приходится на 18 марта.

Традиция справлять сравнительно молодой, но уже ставший популярным во всем мире праздник - Международный день планетариев пришла к нам из солнечной Италии, родины Галилео Галилея, открывшего эпоху телескопической астрономии. В 1990 году планетарии Италии впервые решили провести специальный тематический День, посвященный науке о звездах.

Идея оказалась столь удачной, что уже через год к ним присоединилась Франция. А спустя еще год, День планетариев отмечали уже в восьми европейских странах, в том числе и в России. Когда число стран - участниц превысило десять, а это знаменательное событие произошло в 1994 году, мероприятие объявили международным и стали проводить официально. Созданный по инициативе Ассоциации итальянских планетариев, праздник имеет «плавающую» дату и проводится соответственно ближайшему воскресенью ко дню весеннего равноденствия, то есть с приходом астрономической весны.

К своему профессиональному празднику крупнейший мировой Московский планетарий каждый год подходит с большой ответственностью. В этом году здесь приготовили для своих гостей специальную программу: в музее Урании перед каждым сеансом пройдут авторские экскурсии.

Все экскурсоводы Московского Планетария – это профессиональные астрономы и физики, обладающие талантом объяснять сложные вещи на доступном языке. Экскурсия входит в стоимость билета в Большой Звездный зал и начинается за 1 час до сеанса.

Московский Планетарий является одним из старейших и самых больших в мире. Ежегодно его посещают более миллиона человек. Большой Звездный зал Планетария оборудован современным проектором, который позволяет демонстрировать звездное небо с временным промежутком в 10 тысяч лет. Помимо купольного зала в Планетарии есть интерактивный музей, 4Д кинотеатр, малый звездный зал. Здесь регулярно проводятся лекции, выставки и концерты.

Главная идея Дня - пропаганда астрономических знаний и знакомство с деятельностью планетариев как можно большего количества людей.

В этот ответственный день, сотрудники всех лучших мировых планетариев – приходят на свои рабочие места с особой гордостью. Для посетителей уже приготовлены сюрпризы в виде особой программы, включающей в себя лекции, фильмы и экскурсии.

Специалисты рассказывают об успехах незаслуженно забытой науки и знакомят людей со звездным небом, которое в планетарии кажется таким близким и непостижим одновременно …

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