Лучшее для России
Лучшее для России

В столице чествовали создателей инновационных разработок

21 апреля в отеле «СтандАрт» состоялись форум и премия «Лучшее для России», целью которых стала популяризация конкурентоспособных продуктов и услуг, разработанных в России. Участники мероприятия, среди которых предприниматели, эксперты и представители органов власти, смогли обменяться идеями и опытом, а также получили возможность заключить долгосрочные партнерства.

В рейтинге стран по глобальному инновационному индексу Россия занимает лишь 43 место (данные 2016 года). Учитывая этот показатель, а также экономическую ситуацию в стране, малое и среднее предпринимательство нуждаются во всесторонней поддержке государства и частных инвестициях, согласились эксперты форума.

Основные проблемы малого и среднего бизнеса выделила вице-президент общественной организации «Опора России» Наталья Золотых: необходимо повышать квалификацию бизнесменов, а также эффективность работы правительства, как основного инвестора инновационных разработок в стране, - «Государство финансирует исследования, а интереса к их результату у рынка нет».

«Сложность ситуации, как раз и открывает новые перспективы. Есть возможность получения знаний, опыта и источников финансирования», - заключила Золотых.

В ходе форума также выступили представители деловых сообществ и общественных организаций, содействующих малому бизнесу, как с юридической, так и с финансовой стороны. Свои лекции прочитали специалисты в области подбора кадров и финансовой грамотности, а также представители компаний, услугами которых могут воспользоваться бизнесмены для повышения навыков сотрудников и эффективности бизнеса.

Заключительной частью мероприятия стала церемония награждения. Премию «Лучшее для России» получили отечественные компании, чьи товары и услуги, по мнению организаторов, способны составить конкуренцию на мировом рынке, укрепить экономику страны и повысить ее социальное благополучие.

В категории «Формирование и развитие образовательной среды в России», лучшими, признаны: акселерационная компания «Капитаны России», школа иностранных языков «Школа Китайгородской», тренинговая компания «Business relations». Специальный приз получило НОЧУ ДПО Институт профессионального кадровика.

За развитие производства продуктов питания, в номинации «производитель напитков», награду получила компания «Vilavi». В категории «Девелопмент живой недвижимости» победила ФСК «Лидер», а лучшей инновационной строительной компанией была признана «GIN Construction».

Победителями в категории «Развитие услуг и сервиса» стали: Дирекция скоростного сообщения филиала ОАО «РЖД», дизайн-бюро ГК «Фундамент» и «Стоматология по рекомендации «Столица»».

В категории «Развитие рынка финансовых услуг и услуг для бизнеса» получила награду консалтинговая компания ООО «Лидер». За развитие легкой промышленности награжден «Торговый дом Меланж текстиль».

Победителями в категории «Товары для России» стали производители: фильтров для воды «Fibos Trade», товаров для красоты ООО «Timex Pro», косметики и парфюмерии ОАО «Faberlic».

Технопарк Санкт-Петербурга получил награду за вклад в развитие и формирование национальной экономической среды. За развитие рынка услуг для бизнеса, в номинации «Делопроизводство и архивное хранение», победила компания ООО «OSG Management center». За развитие перспектив IT-технологий, в номинации «CRM-система», победу одержало ООО «Мегаплан».

Организатором программы «Лучшее для России» выступил Фонд «Социальные проекты и программы». Премию и форум также поддержали Ассоциация компаний розничной торговли, Национальное агентство финансовых исследований, Правление Торгово-промышленной палаты РФ, Агентство поддержки малого и среднего бизнеса, Агентство стратегических инициатив, Министерство молодежной политики, спорта и туризма.

Теги:
Места: Россия
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