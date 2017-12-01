Лучезарный Сириус декабря

В декабре наступит настоящая астрономическая зима, а вместе с ней световой день будет увеличиваться.

На декабрьском небе приближается к зениту группа ярких зимних созвездий Возничего, Тельца, Близнецов, Ориона, Единорога, Малого и Большого Псов. А на юго-востоке можно наблюдать самую яркую после Солнца, видимую с Земли звезду - лучезарный Сириус.

Небо порадует нас яркими зимними созвездиями и звездопадами: Геминиды, Моноцеротиды и Урсиды.

Эксперты планетария отмечают, что первый месяц зимы обычно не балует нас ясной погодой. А ведь именно в декабре можно наблюдать еще один метеорный поток-гигант: знаменитые Геминиды, превосходящие по количеству «падающих звезд» все остальные ежегодные метеорные потоки, включая августовские Персеиды...

Геминиды являются самым сильным метеорным потоком года. Метеоры, в основном белые и яркие, могут падать очень часто — до 120 метеоров в час в ночь максимума активности, которую мы можем ожидать уже 14 декабря.

Радиантом этого потока являются звезды Кастор и Поллукс в созвездии Близнецов. Геминиды лучше всего видны из Южного полушария Земли.

На самую длинную ночь года, - которая пройдет 22 декабря, приходится максимум действия метеорного потока Урсиды. Его будет можно наблюдать только в Северном полушарии в созвездии Малой медведицы. В этом году ожидается до 10 метеоров в час.

3 декабря случится полнолуние, которое в этом году совпадет с суперлунием, то есть Луна в этот момент будет находиться близко к точке перигея.

Видимость Луны в декабре: 1 – 7 – ночью, 8 – 10 – после полуночи, 11 – 16 – утром, 19 – 27 – вечером, 28 – 31 – ночью.

Но самое важное астрономическое событие декабря – День зимнего солнцестояния - произойдет 21 декабря 2017 года в 19:28 мск. После чего каждый последующий день будет дарить нам немного больше света.

К новому году продолжительность светового дня увеличится почти на 8 минут.

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