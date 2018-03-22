Ловушка для тёмной материи
Ловушка для тёмной материи

Российские учёные помогут здорово сэкономить коллегам из ЦЕРНа

Научно-исследовательская лаборатория Больших данных LAMBDA Высшей школы экономики и Школа анализа данных Яндекса смогли существенно снизить стоимость детектора SHiP (Search for Hidden Particles). Его планируют построить в Европейском центре ядерных исследований CERN для поиска частиц, ответственных за пока необъяснимые явления во Вселенной. Предполагается, что существуют элементарные частицы помимо уже известных учёным в рамках Стандартной модели (СМ). Но из-за слабости взаимодействия с частицами СМ они образуются очень редко, поэтому их пока невозможно наблюдать.

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События: наука
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