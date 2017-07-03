Конца света не будет?

Сотрудники Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга МГУ имени М.В. Ломоносова исследовали кривую блеска сверхновой 2013dx. О своей работе ученые написали в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

«Мы провели численное моделирование кривой блеска сверхновой 2013dx, ассоциированной с гамма-всплеском 130702A. В результате были определены параметры предсверхновой звезды: ее масса составила около 25 солнечных масс, радиус — сто радиусов Солнца, энергия взрыва — 3.5*1052 эрг», — рассказала Мария Пружинская, один из авторов статьи, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга МГУ имени М.В. Ломоносова.

Для моделирования использовался радиационно-гидродинамический код Стелла.

«Сверхновых, ассоциированных с гамма-всплесками (гамма-всплеск - узконаправленное и мощное двойное излучение – прим. ред.), всего 40 штук, и только половина из них подтверждена спектрально. Сверхновая 2013dx занимает второе место по количеству фотометрических наблюдений из сверхновых с гамма-всплесками. До сих пор неясно, почему часть гамма-всплесков сопровождается феноменом сверхновой, а часть — нет. Кроме того, неясен и сам механизм взрыва гамма-всплесков. Детальное исследование подобных сверхновых поможет пролить свет на эти вопросы», — заключила Мария Пружинская.

Работа проходила в сотрудничестве с учеными из Института космических исследований РАН, Института солнечно-земной физики СО РАН, Института теоретической и экспериментальной физики, Крымской астрофизической обсерватории, Обсерватории Ондржеев (Чехия), Государственного университета имени Ильи Чавчавадзе (Грузия), Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина (Украина) и из Астрономического института имени Улугбека Академии наук Узбекистана.

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