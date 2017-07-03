Конца света не будет?
Конца света не будет?

Астрономы МГУ узнали, что было до взрыва сверхновой.

Сотрудники Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга МГУ имени М.В. Ломоносова исследовали кривую блеска сверхновой 2013dx. О своей работе ученые написали в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

«Мы провели численное моделирование кривой блеска сверхновой 2013dx, ассоциированной с гамма-всплеском 130702A. В результате были определены параметры предсверхновой звезды: ее масса составила около 25 солнечных масс, радиус — сто радиусов Солнца, энергия взрыва — 3.5*1052 эрг», — рассказала Мария Пружинская, один из авторов статьи, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга МГУ имени М.В. Ломоносова.

Для моделирования использовался радиационно-гидродинамический код Стелла.

«Сверхновых, ассоциированных с гамма-всплесками (гамма-всплеск - узконаправленное и мощное двойное излучение – прим. ред.), всего 40 штук, и только половина из них подтверждена спектрально. Сверхновая 2013dx занимает второе место по количеству фотометрических наблюдений из сверхновых с гамма-всплесками. До сих пор неясно, почему часть гамма-всплесков сопровождается феноменом сверхновой, а часть — нет. Кроме того, неясен и сам механизм взрыва гамма-всплесков. Детальное исследование подобных сверхновых поможет пролить свет на эти вопросы», — заключила Мария Пружинская.

Работа проходила в сотрудничестве с учеными из Института космических исследований РАН, Института солнечно-земной физики СО РАН, Института теоретической и экспериментальной физики, Крымской астрофизической обсерватории, Обсерватории Ондржеев (Чехия), Государственного университета имени Ильи Чавчавадзе (Грузия), Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина (Украина) и из Астрономического института имени Улугбека Академии наук Узбекистана.

Теги:
События: космос, наука
Организации: МГУ
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