Композит из шелухи гречихи
Композит из шелухи гречихи

В наш быт входит удивительный инновационный материал

Учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали новый экологически чистый композиционный материал, объединяющий в себе свойства древесины и пластика. В качестве полимерной матрицы используется полиэтилен, а наполнителя - шелуха гречихи.

Россия — один из крупнейших мировых производителей гречневой крупы, и её отходы — шелуха — десятками тонн накапливается в местах переработки. Дальневосточные учёные смогли получить из неё новый материал на стандартном оборудовании для переработки термопластов.

«Полимерные композиты с лигноцеллюлозным (растительным) наполнением — это современный перспективный отделочный и конструкционный материал, — отметил заведующий базовой кафедрой Химических и ресурсосберегающих технологий Школы естественных наук ДВФУ Владимир Реутов. — Композит имеет значительные преимущества перед древесиной: устойчив к воздействию влаги и микроорганизмов, просто обрабатывается и пригоден для вторичной переработки. Характеристики продукта сопоставимы с зарубежными аналогами, а самое главное — он не содержит технологических добавок, весьма неоднозначных с экологической точки зрения».

Разработчики отмечают, что из нового композиционного материала можно изготавливать экологически чистые изделия, стойкие в эксплуатации, а также к воздействию окружающей среды.  Материал обладает приятной текстурой и натуральным цветом за счет природного красителя из гречневой шелухи.

Изобретение может найти широкое применение в производстве строительных и отделочных материалов, товаров бытового и промышленного назначения.

Способ изготовления изделий из лигноцеллюлозных полимерных композиционных материалов внесён в базу данных «100 лучших изобретений России». Авторы инновационной технологии  — сотрудники базовой кафедры Химических и ресурсосберегающих технологий Школы естественных наук ДВФУ Владимир Реутов, Любовь Лим и Анна Заболотная.

На материал и технологию его производства уже оформлены патенты. С образцами нового композита можно будет познакомиться на выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2017, которая пройдёт в Москве 13 - 14 декабря этого года.

Теги:
События: наука
Аритмию можно победить Далее в рубрике Аритмию можно победитьРецепторы адреналина влияют на мерцательную аритмию Читайте в рубрике «Инновации» Станислав Протасов: «Технологии Acronis спасают миллионы»Сооснователь IT-гиганта представил в Технопарке МФТИ настоящий гоночный болид «Формулы-1» Станислав Протасов: «Технологии Acronis спасают миллионы»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО