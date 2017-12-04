Композит из шелухи гречихи

Учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали новый экологически чистый композиционный материал, объединяющий в себе свойства древесины и пластика. В качестве полимерной матрицы используется полиэтилен, а наполнителя - шелуха гречихи.

Россия — один из крупнейших мировых производителей гречневой крупы, и её отходы — шелуха — десятками тонн накапливается в местах переработки. Дальневосточные учёные смогли получить из неё новый материал на стандартном оборудовании для переработки термопластов.

«Полимерные композиты с лигноцеллюлозным (растительным) наполнением — это современный перспективный отделочный и конструкционный материал, — отметил заведующий базовой кафедрой Химических и ресурсосберегающих технологий Школы естественных наук ДВФУ Владимир Реутов. — Композит имеет значительные преимущества перед древесиной: устойчив к воздействию влаги и микроорганизмов, просто обрабатывается и пригоден для вторичной переработки. Характеристики продукта сопоставимы с зарубежными аналогами, а самое главное — он не содержит технологических добавок, весьма неоднозначных с экологической точки зрения».

Разработчики отмечают, что из нового композиционного материала можно изготавливать экологически чистые изделия, стойкие в эксплуатации, а также к воздействию окружающей среды. Материал обладает приятной текстурой и натуральным цветом за счет природного красителя из гречневой шелухи.

Изобретение может найти широкое применение в производстве строительных и отделочных материалов, товаров бытового и промышленного назначения.

Способ изготовления изделий из лигноцеллюлозных полимерных композиционных материалов внесён в базу данных «100 лучших изобретений России». Авторы инновационной технологии — сотрудники базовой кафедры Химических и ресурсосберегающих технологий Школы естественных наук ДВФУ Владимир Реутов, Любовь Лим и Анна Заболотная.

На материал и технологию его производства уже оформлены патенты. С образцами нового композита можно будет познакомиться на выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2017, которая пройдёт в Москве 13 - 14 декабря этого года.

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