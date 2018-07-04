Клининг за сотни километров от Земли

Колонизация других планет пока не началась, но само космическое пространство уже достаточно замусорено. Суммарный вес техногенных объектов в космосе, по данным NASA, составляет 8 тысяч тонн. Мусор начал копиться со времени запуска первых спутников. Кроме них значительную часть мусорных объектов составляют технологические элементы, сопутствующие запускам, обломки взрывов и фрагментации, а также отработанные верхние ступени и разгонные блоки ракет-носителей.



Лучше в космосе не сорить

В начале июня появилась информация, что при Совете РАН по космосу будет создана специальная структура, которая займется решением замусоренности околоземного пространства.



Российские ученые планируют провести в 2019 году национальную конференцию по проблеме космического мусора и разработать концепцию стратегии борьбы с ним.



По различным данным, сегодня на орбите Земли находятся от 13 до 19 тысяч искусственных объектов, относящихся к космическому мусору. Ученые отмечают, что отсутствие решения этой проблемы в ближайшие сто лет может поставить под вопрос дальнейшую космическую деятельность человечества.



Космический мусор представляет большую угрозу не только для дальнейшего освоения космоса, но и для жителей Земли. Возможен сход бесхозных объектов с орбиты, неполное сгорание при прохождении плотных слоев атмосферы Земли, выпадение обломков на населённые пункты и т.д.



В отличие от проблем утилизации мусора на Земле, связанных с постоянным нарастанием производства и соответствующим увеличением отходов, в основе проблем космической утилизации лежат другие причины. Главная из них – отсутствие эффективных способов утилизации космических обломков на высоте свыше 600 километров.



«Лучше всего не сорить и выполнять разработанные рекомендации относительно того, как уменьшить количество мусора. Запуски ракет и вывод на орбиту спутников не прекратятся, и они всегда будут сопровождаться подобными проблемами», – отметил в комментарии «Умной стране» директор Института астрономии РАН Борис Шустов, который будет руководить вновь созданной в РАН структурой, призванной решать проблему замусоренности околоземного пространства.



Соблюдение рекомендаций принятых Комитетом по использованию космического пространства в мирных целях (КОПУОС) обойдется намного дешевле, чем последующая утилизация обломков. Следует отметить, что эти рекомендации довольно жёстко исполняет Россия, и именно Россия настояла на том, чтобы они были приняты международным сообществом. Пока они носят рекомендательный характер, но в скором времени, как надеются участники российской космической отрасли, они будут обязательны для всех.

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