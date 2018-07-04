Клининг за сотни километров от Земли
Клининг за сотни километров от Земли

Как очистить космическое пространство от мусора

Колонизация других планет пока не началась, но само космическое пространство уже достаточно замусорено. Суммарный вес техногенных объектов в космосе, по данным NASA, составляет 8 тысяч тонн. Мусор начал копиться со времени запуска первых спутников. Кроме них значительную часть мусорных объектов составляют технологические элементы, сопутствующие запускам, обломки взрывов и фрагментации, а также отработанные верхние ступени и разгонные блоки ракет-носителей.

Лучше в космосе не сорить 
В начале июня появилась информация, что при Совете РАН по космосу будет создана специальная структура, которая займется решением замусоренности околоземного пространства. 

Российские ученые планируют провести в 2019 году национальную конференцию по проблеме космического мусора и разработать концепцию стратегии борьбы с ним.

По различным данным, сегодня на орбите Земли находятся от 13 до 19 тысяч искусственных объектов, относящихся к космическому мусору. Ученые отмечают, что отсутствие решения этой проблемы в ближайшие сто лет может поставить под вопрос дальнейшую космическую деятельность человечества.

Космический мусор представляет большую угрозу не только для дальнейшего освоения космоса, но и для жителей Земли. Возможен сход бесхозных объектов с орбиты, неполное сгорание при прохождении плотных слоев атмосферы Земли, выпадение обломков на населённые пункты и т.д.

В отличие от проблем утилизации мусора на Земле, связанных с постоянным нарастанием производства и соответствующим увеличением отходов, в основе проблем космической утилизации лежат другие причины. Главная из них – отсутствие эффективных способов утилизации космических обломков на высоте свыше 600 километров.

«Лучше всего не сорить и выполнять разработанные рекомендации относительно того, как уменьшить количество мусора. Запуски ракет и вывод на орбиту спутников не прекратятся, и они всегда будут сопровождаться подобными проблемами», – отметил в комментарии «Умной стране» директор Института астрономии РАН Борис Шустов, который будет руководить вновь созданной в РАН структурой, призванной решать проблему замусоренности околоземного пространства. 

Соблюдение рекомендаций принятых Комитетом по использованию космического пространства в мирных целях (КОПУОС) обойдется намного дешевле, чем последующая утилизация обломков. Следует отметить, что эти рекомендации довольно жёстко исполняет Россия, и именно Россия настояла на том, чтобы они были приняты международным сообществом. Пока они носят рекомендательный характер, но в скором времени, как надеются участники российской космической отрасли, они будут обязательны для всех.

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События: наука
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