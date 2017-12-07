Дай кино пощупать!

Психологи МГУ изучили ассоциации разных материалов с качеством кинопродукции
Сотрудница факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова изучила природу ассоциаций между тактильными ощущениями и восприятием кино. По-научному это называется кросс-модальные ассоциации. В результате у участников эксперимента красивое кино ассоциировалось с шёлком, а малопонятное – с наждачной бумагой.
Кросс-модальные ассоциации — это способность человека к образному или метафорическому мышлению. Ведь мы можем воспринимать цвет как «сочный» или «холодный», а звук — как «высокий» или «плоский». Эта чрезвычайно гибкая способность является одной из основ нашего комплексного мышления.
«Мы исследовали природу кросс-модальных ассоциаций между тактильными ощущениями и кинематографической эстетикой. Оказалось, что частично эти ассоциации существуют за счет эмоциональных репрезентаций о добром и злом, прекрасном и безобразном, сладком и горьком и так далее.
Например, материал, который люди оценивают как сладкий, ассоциируется у них с фильмом, который они тоже оценивают как сладкий. То есть наши эмоциональные и семантические репрезентации работают как своеобразный клей, соединяя ощущения из разных модальностей», — рассказала автор исследования, кандидат психологических наук Марина Иосифян, научный сотрудник кафедры Нейро- и патопсихологии факультета Психологии МГУ.
Участники тестов просматривали отрывки из фильмов, а затем на ощупь выбирали среди разных материалов (стекло, металл, резина и др.) те, которые ассоциировались у них с этими фильмами. После этого они оценивали фильмы и материалы по разным эмоциональным шкалам. Например, злой-добрый, счастливый-несчастный, отвратительный-приятный, красивый-уродливый. Самая сильная ассоциация возникла между фильмом Лукино Висконти «Смерть в Венеции» и шёлком, а самая слабая – между фильмом Геннадия Шпаликова «Долгая счастливая жизнь» и наждачной бумагой.
«Мы планируем найти нейрокорреляты обнаруженного феномена (то есть соответствующие отделы и связи головного мозга) с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии», — заключила Марина Иосифян.
Исследование проведено в сотрудничестве с Московским государственным психолого-педагогическим университетом (МГППУ) при поддержке банка «ВТБ Капитал».
Результаты исследования опубликованы в журнале Multisensory Research.Далее в рубрике Ученые раскрыли тайну блазаровМощная вспышка о многом рассказала Читайте в рубрике «Цифровая Россия» Startup Show – (почти) битва титановПервый день зимы в центре Москвы выдался аномально жарким: стартапы боролись за возможность получить хорошие инвестиции
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