Дай кино пощупать!
Дай кино пощупать!

Психологи МГУ изучили ассоциации разных материалов с качеством кинопродукции

Сотрудница факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова изучила природу ассоциаций между тактильными ощущениями и восприятием кино. По-научному это называется кросс-модальные ассоциации. В результате у участников эксперимента красивое кино ассоциировалось с шёлком, а малопонятное – с наждачной бумагой.

Кросс-модальные ассоциации — это способность человека к образному или метафорическому мышлению. Ведь мы можем воспринимать цвет как «сочный» или «холодный», а звук — как «высокий» или «плоский». Эта чрезвычайно гибкая способность является одной из основ нашего комплексного мышления.

«Мы исследовали природу кросс-модальных ассоциаций между тактильными ощущениями и кинематографической эстетикой. Оказалось, что частично эти ассоциации существуют за счет эмоциональных репрезентаций о добром и злом, прекрасном и безобразном, сладком и горьком и так далее.

Например, материал, который люди оценивают как сладкий, ассоциируется у них с фильмом, который они тоже оценивают как сладкий. То есть наши эмоциональные и семантические репрезентации работают как своеобразный клей, соединяя ощущения из разных модальностей», — рассказала автор исследования, кандидат психологических наук Марина Иосифян, научный сотрудник кафедры Нейро- и патопсихологии факультета Психологии МГУ.

Участники тестов просматривали отрывки из фильмов, а затем на ощупь выбирали среди разных материалов (стекло, металл, резина и др.) те, которые ассоциировались у них с этими фильмами. После этого они оценивали фильмы и материалы по разным эмоциональным шкалам. Например, злой-добрый, счастливый-несчастный, отвратительный-приятный, красивый-уродливый. Самая сильная ассоциация возникла между фильмом Лукино Висконти «Смерть в Венеции» и шёлком, а самая слабая – между фильмом Геннадия Шпаликова «Долгая счастливая жизнь» и наждачной бумагой.

«Мы планируем найти нейрокорреляты обнаруженного феномена (то есть соответствующие отделы и связи головного мозга) с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии», — заключила Марина Иосифян.

Исследование проведено в сотрудничестве с Московским государственным психолого-педагогическим университетом (МГППУ) при поддержке банка «ВТБ Капитал».

Результаты исследования опубликованы в журнале Multisensory Research.

Теги:
События: наука, общество
Ученые раскрыли тайну блазаров Далее в рубрике Ученые раскрыли тайну блазаровМощная вспышка о многом рассказала Читайте в рубрике «Цифровая Россия» Startup Show – (почти) битва титановПервый день зимы в центре Москвы выдался аномально жарким: стартапы боролись за возможность получить хорошие инвестиции Startup Show – (почти) битва титанов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО