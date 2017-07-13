Какого цвета Луна?

Чаще всего люди всего наблюдают Луну в черно-белой гамме, но ученые уверяют - ее цветовая гамма намного богаче.

На самом деле ощущение монохромности при виде на Луну возникает у нас из-за толстого слоя пыли на небесном объекте. Но породы Луны на глубине в несколько десятков сантиметров окрашены в самые разнообразные цвета.

Как показал анализ образцов лунного грунта, речь идет о присутствующих в недрах Луны диоксида титана и оксида железа, из-за которых грунт меняет свой цвет от преобладающих красных оттенков до синих.

Ранее орбитальный зонд Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) обнаружил на Луне залежи водяного льда, что также придает поверхности Луне свои, отнюдь не черно- белые оттенки. Причем установлено, что лед сосредоточен и долго хранится не только в постоянно затененных областях, но и в относительно теплых кратерах на южном полюсе.

Астрономы Московского Планетария сообщили, что в конце июля Луна и Солнце выйдут на небо одновременно. А это значит, что спутник Земли можно будет увидеть и днем. По этому случаю в Парке неба Московского Планетария установят любительские телескопы, и во время экскурсии по астрономической площадке все желающие смогут разглядеть Луну во всех подробностях.

Луна в этот период будет молодая, то есть видна на небосводе в виде узкого серпа. Однако, это не помешает увидеть в телескоп многочисленные кратеры и лунные моря.

Телескопы для наблюдения дневной Луны установят в Первом в мире Парке неба Московского Планетария. Он представляет собой собрание древних и новых инструментов познания Вселенной и является наследником семи чудесных городов Урании – Египетской долины царей, Стоунхенджа, Александрийской обсерватории, Ураниенбурга, Пулкова, Байконура, Маунт-Паломара.

Приборы Парка позволяют отслеживать астрономическое положение Солнца, Луны, планет и звезд над горизонтом Москвы, а также предоставят посетителям уникальную возможность убедиться в том, что наша Луна совсем не черно – белая.

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