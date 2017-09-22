Живая природа поможет победить болезни
Живая природа поможет победить болезни

На о. Русский открылся Центр геномной медицины и банк дальневосточных биомолекул

Центр геномной и регенеративной медицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) создан для разработки и внедрения новейших методов предупреждения, диагностики и лечения заболеваний человека. В нём будут использоваться технологии, работающие на генном и клеточном уровнях. Его лаборатории вооружены уникальным оборудованием, позволяющим выявить патологические геномы всех известных на Земле организмов.

Возглавил Центр один из ведущих мировых специалистов в области эпигенетики - Александр Каганский. Ученый отметил, что необычайное биоразнообразие Дальнего Востока является ключевым преимуществом для развития геномной медицины в ДВФУ. Регион известен во всем мире как одна из богатейших и сохранившихся в первозданном виде экосистем на Земле, и сейчас как никогда важно использовать этот потенциал.

«Здравоохранение тесно связано с биоразнообразием — разные виды растений и животных содержат молекулы, которые могут составить основу медицинских препаратов. С сокращением биоразнообразия мы каждый год теряем несколько важных лекарств, поэтому необходимо исследовать как можно больше органических видов на предмет их использования в медицине. Мы уже начали собирать образцы микроорганизмов, изучаем их влияние на здоровье людей, создаем банк биомолекул для создания и внедрения новых лекарств», — сообщил Александр Каганский.

В настоящее время в Центре изучают действие экстрактов нескольких малоизученных дальневосточных организмов на развитие раковых клеток головного мозга человека. Образцы опухолей, полученные в Медицинском центре ДВФУ, выращивают в виде клеточных культур и подвергают воздействию препаратов. Исследования покажут, каким образом химические соединения в натуральных экстрактах влияют на молекулярные механизмы в клетках опухолей. Александр Каганский отметил, что эти исследования во многом уникальны, а в России вообще проводятся впервые.

«Геномная медицина делает в России только первые шаги. Это передовое направление, оно быстро развивается во всем мире, и у ДВФУ есть шансы занять достойное место в биомедицине будущего, — добавил Александр Каганский. — Наш центр, единственный по такой специализации на огромной территории Дальнего Востока, расположен в самом сердце Азиатско-Тихоокеанского региона, что открывает нам самые широкие возможности для международного сотрудничества».

А пока иностранными партнерами Центра выступают Лаборатория синтетической эпигенетики Эдинбургского университета (Великобритания) и Лаборатория молекулярной фармакологии Национального института рака (США).

Теги:
События: наука, здоровье
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