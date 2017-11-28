На МКС изучат горение в невесомости
На МКС изучат горение в невесомости

Дальневосточный федеральный университет примет участие в космическом международном эксперименте

Специальный стенд для исследований уже доставлен на МКС. Эксперименты с горением на МКС будут проводить космонавты, а учёные ДВФУ получат дистанционный доступ к научной аппаратуре станции и данным испытаний.

С российской стороны руководителем теоретических и экспериментальных работ выступает заведующий международной лабораторией Горения и энергетики (IC&E lab) Инженерной школы ДВФУ, доктор физико-математических наук Сергей Минаев.

«Исследования структуры диффузионного пламени в условиях продолжительной микрогравитации ранее не проводились ни отечественными, ни зарубежными учёными, — подчеркнул Сергей Минаев. — Полученные результаты окажут существенное влияние на разработку высокоэффективных систем сгорания с низким уровнем выбросов для наземного применения, позволит проверить существующие и создать новые модели кинетических механизмов реакции, влияние электрических полей на процессы горения и сажеобразования».

Постановщиком эксперимента выступает головной институт Государственной корпорации «Роскосмос» — Центральный научно-исследовательский институт машиностроения при поддержке координационного научно-технического совета Федерального космического агентства по программам научно-прикладных исследований и экспериментов на пилотируемых космических комплексах.

«Мы планируем разработать и верифицировать эффективные вычислительные методы, модели транспорта компонентов, радиационного переноса и модифицированных кинетических механизмов горения углеводородных топлив, которые способны эффективно описать структуру диффузионного пламени в более широких диапазонах условий, чем это возможно в настоящее время. В случае успеха сотрудничество с «Роскосмосом» выведет наши исследования на новый уровень», — заключил профессор Минаев. 

Международная лаборатория Горения и энергетики была создана в 2014 году в рамках программы «мегагрантов» под руководством известного японского учёного, почётного профессора ДВФУ Каору Марута.

IC&E lab ДВФУ специализируется на разработке экологически чистых и эффективных методов сжигания углеводородного топлива и создание технологий горения, основанных на использовании теплоты сгорания в производстве энергоёмких материалов. Учёные выполняют теоретические и экспериментальные исследования волн горения, микрогорения, пределов горения газов в пористых средах.

Теги:
События: наука
Пост продлевает жизнь Далее в рубрике Пост продлевает жизньСегодня начался Рождественский пост, который закончится в канун Рождества 6 января

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО