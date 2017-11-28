На МКС изучат горение в невесомости

Специальный стенд для исследований уже доставлен на МКС. Эксперименты с горением на МКС будут проводить космонавты, а учёные ДВФУ получат дистанционный доступ к научной аппаратуре станции и данным испытаний.

С российской стороны руководителем теоретических и экспериментальных работ выступает заведующий международной лабораторией Горения и энергетики (IC&E lab) Инженерной школы ДВФУ, доктор физико-математических наук Сергей Минаев.

«Исследования структуры диффузионного пламени в условиях продолжительной микрогравитации ранее не проводились ни отечественными, ни зарубежными учёными, — подчеркнул Сергей Минаев. — Полученные результаты окажут существенное влияние на разработку высокоэффективных систем сгорания с низким уровнем выбросов для наземного применения, позволит проверить существующие и создать новые модели кинетических механизмов реакции, влияние электрических полей на процессы горения и сажеобразования».

Постановщиком эксперимента выступает головной институт Государственной корпорации «Роскосмос» — Центральный научно-исследовательский институт машиностроения при поддержке координационного научно-технического совета Федерального космического агентства по программам научно-прикладных исследований и экспериментов на пилотируемых космических комплексах.

«Мы планируем разработать и верифицировать эффективные вычислительные методы, модели транспорта компонентов, радиационного переноса и модифицированных кинетических механизмов горения углеводородных топлив, которые способны эффективно описать структуру диффузионного пламени в более широких диапазонах условий, чем это возможно в настоящее время. В случае успеха сотрудничество с «Роскосмосом» выведет наши исследования на новый уровень», — заключил профессор Минаев.

Международная лаборатория Горения и энергетики была создана в 2014 году в рамках программы «мегагрантов» под руководством известного японского учёного, почётного профессора ДВФУ Каору Марута.

IC&E lab ДВФУ специализируется на разработке экологически чистых и эффективных методов сжигания углеводородного топлива и создание технологий горения, основанных на использовании теплоты сгорания в производстве энергоёмких материалов. Учёные выполняют теоретические и экспериментальные исследования волн горения, микрогорения, пределов горения газов в пористых средах.

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