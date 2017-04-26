Что израильтяне ищут в России?

Бизнес-ангелы, представители венчурных фондов, крупнейших российских и международных компаний, а также частные инвесторы собрались на одной площадке Физтехпарка, где прошла конференция Axis Russia 2017.

Цель мероприятия - содействие стартапам в поисках инвестиций и стратегических партнерств. В программе «Innovation Bridge: Israel to Russia» состоялись презентации 10 израильских стартапов , панельные дискуссии, выступления спикеров, встречи в формате «один на один», неформальный нетворкинг и многое другое.

Среди спикеров конференции – основатель Аltair Capital Игорь Рябенький, управляющий партнер Runa Capital Дмитрий Чихачев и многие другие.

Участников приветствовал один из основателей Физтехпарка Александр Ручьев, который подчеркнул важность таких встреч, как с точки расширения возможностей и инвесторов и стартаперов, так и выхода из кризисного затишья.

фото: «Русская Планета»

«Надеюсь, подобного рода мероприятия будут проходить на регулярной основе, и не только с израильскими представителями стартапов, к нам подтянутся стартапы и из других стран», - отметил Ручьев, - задача конференции – популяризация идеи финансовых инвестиций в стартапы, создание платформы для заключения сделок, установления деловых связей. Физтехпарк и является той самой платформой, на которой проекты рождаются, находят инвестора, проходят акселерацию и начинают полноценно жить».

Надо сказать, что аналогичные конференции проходили и за рубежом – Ньорке-Йорке, Китае. Для организации такой же, но в России, израильская компания Axis Innovation заключила стратегическое партнерство с NUMA, Физтехпарком, Runa Capital и GoTech в Москве. Мероприятие в нашей стране проходит второй год подряд при поддержке Российского-Израильского делового совета. По результатам прошлогодней встречи, на которой собрались порядка 80 инвесторов и 200 гостей, несколько стартапов нашли своих инвесторов – были заключены инвестиционные сделки.

фото: «Русская Планета»

Гости Форума рассказали «Русской Планете» о том, чем полезны такие встречи:

Дмитрий Дубовик, директор по маркетингу в одном из стартапов:

Такие мероприятия – это, прежде всего, отличная возможность для стартапов получить обратную связь. Это действительно очень важно - понять на практике, что для инвестора в твоем деле является главным, а что второстепенным.

Могу сказать, что лично я ранее нередко ошибался в своих прогнозах, готовя презентации и ориентируясь лишь на «книжные» знания. Только лишь личное присутствие на такого рода событиях позволяет в итоге создать почти идеальную презентацию своего продукта. К тому же не так легко найти площадку, где презентацию могут увидеть сразу несколько фондов.

А чтобы получать максимум пользы от таких мероприятий, важно точно знать, за чем конкретно ты идешь. Лично я шел именно за «обратной связью», она для моего дела важнее сейчас.

Ариэль Бюльштейн, эксперт, Израиль

Главная ценность таких событий в том, что они создают своего рода климат, который способствует превращению новых идей в нечто более осязаемое. То есть презентации не «уходят в песок» даже если нет конкретных сделок. Так что, как мне кажется, здесь вполне могут зародиться крепкие деловые отношения.

Само по себе получение стартапом предложения инвестора, кстати, еще не гарантирует успешного выхода на рынок, в то же время очень нередки обратные ситуации, когда предприниматели через такого рода форумы находят наиболее выигрышную стратегию развития своего бизнеса и тогда капитализация их дела становится уже делом техники.

Ксения Первышева, communication&investor manager / Axis Russia

Мы уже второй год организуем такое мероприятие в России и если бы в прошлом году оно не имело бы успеха и не завершилось несколькими сделками, то сегодня ничего бы не было. Такие ивенты действительно помогают стартапам в формировании нужных знакомств.

Более того, уже непосредственно после этих событий мы много работаем , помогаем проектам и инвесторам контактировать дальше. При этом мы не венчурный фонд, мы сами не инвестируем, но работаем по модели «инвестиционного бутика» - связующее звено между инвесторами и стартапами.

фото: «Русская Планета»

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