Интеркосмос планетарного масштаба
Интеркосмос планетарного масштаба

Ко Дню космонавтики в музее Урании Московского Планетария откроется выставка «Интеркосмос»

Ко Дню космонавтики, который отмечается в России 12 апреля,  Московский Планетарий подготовил выставку «Интеркосмос».

Благодаря данной советской космической программе, позволившей космонавтам и организациям дружественных СССР стран участвовать в космических исследованиях «Интеркосмос»,  на околоземной орбите впервые побывали космонавты, не являющиеся гражданами СССР или США. Всего по программе «Интеркосмос» за период с 1978 по 1988 годы в космосе работали представители 14 стран.

Кроме пилотируемых запусков по данной программе, осуществлялись также и запуски спутников.

Начиная с самых первых шагов в проведении совместных работ, программа «Интеркосмос» уверенно набирала темпы. С каждым годом создавались все более сложные приборы, ставились комплексные эксперименты, накапливался навык совместных работ.

В 1965 году советское правительство предложило другим социалистическим странам объединить усилия в области исследования и освоения космического пространства.

Программа предусматривала проведение совместных исследований в области космической физики, биологии, метеорологии, дистанционного зондирования Земли и по другим направлениям.

В соответствии с программой Советский Союз безвозмездно предоставлял для космических исследований свою технику – ракеты и спутники, на которые монтировалась научная аппаратура, созданная специалистами государств-участников.

Сотрудничество ученых и специалистов социалистических стран в области исследования и использования космического пространства своими истоками восходит еще к 1957 г. Сразу после запуска первых советских искусственных спутников Земли начались в этих странах и совместные оптические наблюдения, которые уже в то время имели большое научное и практическое значение.

Визуальные, фотографические и фотометрические наблюдения искусственных космических аппаратов позволяли изучать плотность верхней атмосферы Земли, характеристики земного гравитационного поля, исследовать геомагнитные явления, наладить службу предсказания движения спутника на околоземной орбите.

В целом, было запущено 25 искусственных спутников Земли.  

Впоследствии совместные работы по оптическому наблюдению спутников расширились — сначала на основе двусторонних соглашений, а затем в рамках многостороннего сотрудничества.

Это позволило в дальнейшем разработать и осуществить программу координированных оптических наблюдений на основе развитой сети наземных станций, оборудованных автоматическими фотокамерами и лазерными дальномерными установками.

На выставке в Планетарии будут представлены значки, книги с эксклюзивными подписями и открытки, предоставленные ветераном Байконура, полковником Львом Александровичем Николаевым.

В свое время он являлся непосредственным участником всех запусков программы «Интеркосмос», был начальником отдела планирования и организации научно - исследовательских и опытно – испытательных работ при программах «Интеркосмос». Выполнял обязанности заместителя директора космодрома Байконур и встречал иностранных представителей по этой программе.

Выставка продлится до 12 июня.

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