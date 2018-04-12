Интеркосмос планетарного масштаба

Ко Дню космонавтики в музее Урании Московского Планетария откроется выставка «Интеркосмос»
Ко Дню космонавтики, который отмечается в России 12 апреля, Московский Планетарий подготовил выставку «Интеркосмос».
Благодаря данной советской космической программе, позволившей космонавтам и организациям дружественных СССР стран участвовать в космических исследованиях «Интеркосмос», на околоземной орбите впервые побывали космонавты, не являющиеся гражданами СССР или США. Всего по программе «Интеркосмос» за период с 1978 по 1988 годы в космосе работали представители 14 стран.
Кроме пилотируемых запусков по данной программе, осуществлялись также и запуски спутников.
Начиная с самых первых шагов в проведении совместных работ, программа «Интеркосмос» уверенно набирала темпы. С каждым годом создавались все более сложные приборы, ставились комплексные эксперименты, накапливался навык совместных работ.
В 1965 году советское правительство предложило другим социалистическим странам объединить усилия в области исследования и освоения космического пространства.
Программа предусматривала проведение совместных исследований в области космической физики, биологии, метеорологии, дистанционного зондирования Земли и по другим направлениям.
В соответствии с программой Советский Союз безвозмездно предоставлял для космических исследований свою технику – ракеты и спутники, на которые монтировалась научная аппаратура, созданная специалистами государств-участников.
Сотрудничество ученых и специалистов социалистических стран в области исследования и использования космического пространства своими истоками восходит еще к 1957 г. Сразу после запуска первых советских искусственных спутников Земли начались в этих странах и совместные оптические наблюдения, которые уже в то время имели большое научное и практическое значение.
Визуальные, фотографические и фотометрические наблюдения искусственных космических аппаратов позволяли изучать плотность верхней атмосферы Земли, характеристики земного гравитационного поля, исследовать геомагнитные явления, наладить службу предсказания движения спутника на околоземной орбите.
В целом, было запущено 25 искусственных спутников Земли.
Впоследствии совместные работы по оптическому наблюдению спутников расширились — сначала на основе двусторонних соглашений, а затем в рамках многостороннего сотрудничества.
Это позволило в дальнейшем разработать и осуществить программу координированных оптических наблюдений на основе развитой сети наземных станций, оборудованных автоматическими фотокамерами и лазерными дальномерными установками.
На выставке в Планетарии будут представлены значки, книги с эксклюзивными подписями и открытки, предоставленные ветераном Байконура, полковником Львом Александровичем Николаевым.
В свое время он являлся непосредственным участником всех запусков программы «Интеркосмос», был начальником отдела планирования и организации научно - исследовательских и опытно – испытательных работ при программах «Интеркосмос». Выполнял обязанности заместителя директора космодрома Байконур и встречал иностранных представителей по этой программе.
Выставка продлится до 12 июня.Далее в рубрике Проект «Умной страны» Show Cast презентовал себя Михаилу ФридмануГлава «Альфа Групп» на пресс-конференции поддержал инновационные начинания в шоу-бизнесе Читайте в рубрике «Умная Россия» Сергей Шнуров: «Успех - вопрос подлинности»Фронтмен «Ленинграда» шокировал откровением о пагубности имиджевых стратегий, нелепых законах, «олимпийских страстях», а также противоречии государственного устройства и новой цифровой реальности
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