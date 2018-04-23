Интеллектуальный бизнес

20 апреля в Москве прошла конференция «AI Conference». Эксперты в области искусственного интеллекта на протяжении целого дня делились свои видением будущего не только индустрии, но и жизни в целом.

О сферах применения искусственного интеллекта рассказывали представители компаний, занимающих лидирующие позиции в своей области. Так, про применение ИИ в распознавании лиц рассказывал Александр Ханин – CEO компании VisionLabs. Их движок это входит в топ-3 в мире, среди распространяемых на коммерческой основе.

Александр рассказал, как можно использовать технологии распознавания лиц в бизнесе. В первую очередь, это так называемый «ID- менеджмент», то есть проверка личности человека для безопасности. Современные технологии в этой сфере первыми начали использовать банки, у которых уже была база фотографий всех своих клиентов (сотрудники банка всегда фотографируют людей перед каким-либо действием). Оставалось лишь научиться сравнивать лицо предполагаемого клиента с базой, чтобы определить, что мошенник по поддельным документам не пытается, например, получить кредит.

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