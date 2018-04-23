Интеллектуальный бизнес
Интеллектуальный бизнес

На Ai Conference обсудили, как искусственный интеллект может помочь в ведении бизнеса

20 апреля в Москве прошла конференция «AI Conference». Эксперты в области искусственного интеллекта на протяжении целого дня делились свои видением будущего не только индустрии, но и жизни в целом.

О сферах применения искусственного интеллекта рассказывали представители компаний, занимающих лидирующие позиции в своей области. Так, про применение ИИ в распознавании лиц рассказывал Александр Ханин – CEO компании VisionLabs. Их движок это входит в топ-3 в мире, среди распространяемых на коммерческой основе.

Александр рассказал, как можно использовать технологии распознавания лиц в бизнесе. В первую очередь, это так называемый «ID- менеджмент», то есть проверка личности человека для безопасности. Современные технологии в этой сфере первыми начали использовать банки, у которых уже была база фотографий всех своих клиентов (сотрудники банка всегда фотографируют людей перед каким-либо действием). Оставалось лишь научиться сравнивать лицо предполагаемого клиента с базой, чтобы определить, что мошенник по поддельным документам не пытается, например, получить кредит.

Полную версию читайте на сайте спецпроекта «Умная страна»

Теги:
События: наука
Персоны: ученые
Атомный «Малахит» Далее в рубрике Атомный «Малахит»На протяжении 70 лет в Петербурге работает КБ, проектирующее уникальные подводные лодки и аппараты Читайте в рубрике «Инновации» Станислав Протасов: «Технологии Acronis спасают миллионы»Сооснователь IT-гиганта представил в Технопарке МФТИ настоящий гоночный болид «Формулы-1» Станислав Протасов: «Технологии Acronis спасают миллионы»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО