Инновационные тренды: финансы
Инновационные тренды: финансы

Как и чем мы будем платить в ближайшем будущем

Недавно консалтинговая компания Future Today Institute представила большой доклад об инновационных трендах в современном мире, затрагивающий практически все сферы жизни. FTI выпускает такой сборник каждый год.

В цикле «Инновационные тренды» Умная страна рассматривает описанные экспертами компании течения, которые позволяют понять, какого развития нам следует ждать во всех сферах жизни. Мы уже рассмотрели многие аспекты этого доклада: безопасностьсмарт-технологииумные городаобразование и работа.

Сейчас же речь пойдет о финансовых вопросах. Аналитики FTI выделили самые активные «денежные» тренды на сегодня. Мы расскажем о четырех из них.

Изначально платежные системы, такие как Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay были разработаны для безопасных платежей в интернете. Однако, прогресс не стоит на месте, и они уже работают как пластиковые карточки и как средства обмена «Peer 2 peer» (от пользователя к пользователю). Например, мессенджер iMessage от Apple позволяет отправлять деньги другим людям прямо в чате.

Такая функция становится все популярнее – людям удобно обмениваться деньгами в процессе общения, не используя при этом никакие отдельные приложения. Поэтому другие компании последовали примеру: варианты отправки денег в чате сейчас предлагают, кроме вышеупомянутой Apple, Facebook, Google, Vk и даже Сбербанк (который наоборот внедрил мессенджер в банковское приложение).

Полную версию статьи читайте на портале «Умная страна»

Теги:
События: нефть
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