Теперь ученые знают, что просить у Золотой рыбки

Совместная группа британских и норвежских исследователей из университетов Ливерпуля и Осло выяснила, что домашние золотые рыбки и их родственники из семейства карповых способны вырабатывать алкоголь.

Животное производит фермент под названием перуватдекарбоксилаза, аналог элемента, который есть в хмелевых дрожжах. Это первый фермент из этой группы, который был обнаружен у позвоночных.

ДНК-анализ показал, что и у золотой рыбки, и у золотого карпа способность вырабатывать алкоголь развилась порядка 8 миллионов лет назад.

Биологи определили, как золотой рыбке удается вырабатывать алкоголь внутри своего тела — механизм оказался похож на пивное производство. Они доказали, что способность вырабатывать алкоголь — следствие эволюционной адаптации к окружающей среде, в которой обитают золотая рыбка и золотой карась.

Так, когда уровень кислорода в воде падает, эти рыбы активируют набор ферментов, которые и превращают углеводы в этиловый спирт. С приходом тепла рыбы приходят в себя после «зимнего запоя».

Процесс похож на то, как углеводы метаболизируются без кислорода у других животных, в том числе у людей, но в их случае конечным продуктом является молочная кислота.

В больших количествах эта кислота может быть опасной для организма, поэтому большинство животных не могут долго жить без кислорода. Алкоголь же гораздо более мягко действует на организм животного, при этом он быстрее выходит из организма, что позволяет карповым жить месяцами в воде с малым количеством кислорода.

Вообще в последнее время рыбы не перестают удивлять ученых, заставляют пересмотреть многие представления о них.

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