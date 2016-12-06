Станислав Протасов: «Технологии Acronis спасают миллионы»

В фойе Физтехпарка МФТИ любой желающий теперь сможет увидеть самый настоящий гоночный болидSTR-10 - тот самый, на котором прославленный российский автогонщик Даниил Квят выступал в 2015-м году в составе команды Scuderia Toro Rosso на соревнованиях «Формулы-1». Уникальный экспонат – символический подарок it-гиганта Acronis технопарку, где уже в скором времени сама компания – лидер в отрасли хранения и передачи данных – обоснуется сразу на нескольких этажах.

Болид STR-10 в фойе Физтехпарка МФТИ / фото: «Русская Планета»

За вот уже почти два десятка лет существования компания разрослась из скромной группы единомышленников, арендовавших помещения родного Физтеха (МФТИ) до солидного игрока на IT-рынке, которому явно стало не хватать места в прежнем офисе у метро Алтуфьево.

Теперь же Акронису будет где развернуться! «Русская Планета» побывала на экскурсии, которую для новых арендаторов провели представители управляющей компании «Физтех-21». Гостям показали огромные рабочие пространства коворкингов и офисов, оборудованную по последнему слову индустрии столовую, огромный тренажерный зал с настоящим бойцовским рингом, конференц-зал и учебные аудитории.

При этом, как признался «РП» сооснователь и старший вице-президент по проектированию и разработке ПО компании Acronis Станислав Протасов, переезд на новое место, пусть и такое шикарное – занятие непростое во многих отношениях. К примеру, не все сотрудники it-гиганта саму идею смены локации восприняли с восторгом. Впрочем, менеджменту уже не привыкать к таким поворотам: во время одного из предыдущих переездов особо ценному сотруднику решением компании было решено на время предоставить трансфер от дома до работы - чтобы тот лично мог убедиться, что новый маршрут занимает примерно то же время, что и предыдущий.

А учитывая, что к Физтехпарку теперь можно не то что доехать, а буквально долететь по открытой на днях через железнодорожный переезд автомобильной эстакаде, число недовольных новым расположением любимой работы в огромных масштабах компании должно оказаться пренебрежительно малым.

Так что не удивительно, что именно гоночный болид компания Acronis так символично презентовала Физтехпарку. Впрочем, как рассказал РП Станислав Протасов, располагающийся отныне в фойе технохаба уникальный артефакт должен будет послужить в том числе и для дополнительной мотивации молодежи – изучать, творить, развиваться:

Станислав Протасов (Acronis) и Сергей Ручьев (УК Физтех-21) / фото: «Русская Планета»

РУССКАЯ ПЛАНЕТА: Болид STR-10, созданный при высокотехнологической поддержке компанииAcronis, можно ли назвать уникальным и по каким параметрам?

СТАНИСЛАВ ПРОТАСОВ: До какой-то степени да, хотя любую машину, участвующую в «Формуле-1» можно назвать в чем-то уникальной. То есть это не значит, что одна конкретная машина, участвующая в гонке хорошая, а все остальные катаются на «жигулях». Любой гоночный болид – результат большого инженерного труда. Само участие команд в «Формуле-1» очень сильно регламентируется, иначе бы в заездах побеждали те, у кого банально больше денег. В том числе организационные ограничения распространяются на сбор и обработку данных. На болиде могут стоять два блока, в каждом из которых примерно по сотне датчиков и больше ставить нельзя.

РП: Можете подробнее рассказать о технологии взаимодействия Вашей компании с командойScuderia Toro Rossо?

СП: Прежде всего, хочу пояснить, что технологии Acronis использовались не при создании самого болида, а уже в процессе его эксплуатации для получения и хранения массива данных, которые эта машина генерирует при помощи порядка двухсот датчиков.

За одну гонку их общий объем может составлять порядка одного терабайта. Инженеры Toro Rosso в режиме реального времени эти данные обрабатывают, также они их передают в штаб-квартиру команды в Фаэнце, где происходит уже более глубокий и точный анализ.

Чтобы было понятно, чем важно наше сотрудничество для команды Scuderia Toro Rosso, приведу слова ее главы Франца Тоста, который не так давно рассказал, чем может быть чревата потеря данных с одной гонки: это потеря в среднем 0,2 секунд времени на следующей гонке. А что такое потеря двух десятых секунды, если мы говорим о «Формуле-1»? Это потеря одного-двух пунктов в общем зачете…

РП: И, как следствие, больших денег…

СП: Естественно. В денежном выражении эта потеря составляет порядка семи миллионов долларов.

РП: Почему именно площадка Физтехпарка была выбрана для демонстрации этого болида?

СП: Мы сюда в уже скором времени переезжаем, сейчас полным ходом производится ремонт наших помещений и, можно сказать, это такой своеобразный «комплимент» от нас резидентам Технопарка и студентам Физтеха, которые, надеюсь, с удовольствием своими глазами увидят легендарный болид «Формулы-1».

Мы также надеемся в определенной степени помочь команде Toro Rosso начать успешно работать с Физтехом. Мы – компания Acronis – занимаемся проблематикой хранения и передачи данных, но есть же на базе МФТИ команды, которые, например, занимаются разработкой новых материалов, композитов. И если их свести, познакомить с Toro Rosso, то, возможно, можно было бы ожидать какие-то интересные совместные исследования, а то может быть даже и совместную работу.

РП: Ожидать ли какой-то вашей совместной работы на ниве поддержки молодого поколения будущих талантливых автогонщиков?

СП: В середине ноября этого года мы привозили Даниила Квята и Франца Тоста в Физтехлицей на встречу с учениками и преподавателями. Могу отметить, что ребята задавали им очень интересные вопросы. Иногда наивные, часто забавные – но главное, позволяющие им соприкоснуться с миром большого гоночного спорта и технологий, которые стоят у него на службе.

И, наверное, кого-то из них мы сможем поддержать, вывести на гонку – пусть пока и не «формуловскую», но, например, где-нибудь у нас в Сочи. Сам интерес к высокотехнологичным вещам надо действительно будить с детства, со школьной скамьи. И компания Acronis, в тесном сотрудничестве с Физтехпарком МФТИ, действительно готова этим заниматься.

фото: «Русская Планета»