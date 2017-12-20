Преступный мозг
Преступный мозг

Ученые обнаружили, что повреждения мозга толкают людей на криминал

Ученые обнаружили нарушения в работе мозга, из-за которых добропорядочные граждане становятся преступниками. Авторы научного труда собрали 17 известных случаев, разных преступлений. После детального анализа, стало понятно, что люди с повреждением нейронной сети, которая отвечает за нравственный выбор, предрасположены к совершению тяжких преступлений.

Один из наиболее ярких примеров был Чарльз Уитмен, которого прозвали «техасским стрелком», после того как он в 1966 году убил своих мать и жену, кроме своих близких он унес жизни еще 14 человек. У 25 летнего молодого парня, который, к слову, рос в благополучной семье, и не совершал серьезных правонарушений, была опухоль мозга, из-за которой, как предполагают ученые молодой Американец совершил кровавое преступление.

А в начале 21 столетия, 40-летний американец, хоть раньше не страдал от сексуальных расстройств, почувствовал тягу к детскому порно. Медики обнаружили, что у мужчины образовалась опухоль мозга. Когда её удалили, пациент продолжил жить нормальной жизнью. К несчастью, продлилось это не долго, опухоль вновь начала расти, мужчину вновь потянуло на фильмы о лолитах.

В еще 15 случаях, были замечены нарушения в разных частях мозга. Ученые, однако, смогли доказать что болезнь недуг затрагивал одну и ту же нейронную сеть, которая отвечает за моральную оценку принимаемых решений, и представление о внутреннем мире других людей.

Изучив повреждения мозга еще 23 уголовников, ученые пришли к выводу что нейтронные сети, которые отвечают за когнитивный контроль и сочувствие остаются не затронутыми. Стоит, правда, оговориться, что в отличие от первых 17 проверяемых, начало их криминальной деятельности, не совпадало с полученной травмой мозга.

Ученые, обращают внимание, что, тем не менее, преступником человек становится из-за ряда факторов, в том числе окружения, генетической предрасположенности, а нарушения в работе мозга не обязательно заставляют преступать закон.

«Наша работа показывает, как расстройства мозга могут вносить вклад в криминальное поведение. Это является важным шагом на пути предупреждения преступлений или даже лечения преступников. Тем не менее, наличие повреждения мозга еще не говорит о том, должен ли преступник нести юридическую ответственность за свои поступки или нет. На этот вопрос должно ответить само общество», - говорит соавтор статьи - Райан Дарби,.

Теги:
События: криминал
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