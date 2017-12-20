Компьютер за миллион франков
Компьютер за миллион франков

На рынке появился персональный компьютер из чистого золота «Prime Mini 3 Gold» по цене в 1 миллион франков

Особая «шутка юмора»: клиент, заплативший  наличными, получит скидку в 1 франк.

«Ты думаешь, ты уже увидел все на свете, что можно только сделать в области компьютеров? Ты ошибаешься!»

Под таким девизом швейцарский каталог электроники «Digitec» рекламирует персональный компьютер из чистого золота «Prime Mini 3 Gold» по цене «всего лишь» в 1 миллион франков.

Производится это чудо техники только в Швейцарии компанией «Prime Computer».

На борту с собой оно несет 32 гигабайта оперативной памяти и жесткий диск на 2 терабайта, двигателем же всего компьютера и его сердцем является процессор «Intel-Core-i5».

Для сравнения, «предшественник самого дорогого в мире  компьютера» детище симбиоза NASA и Гугла стоимостью в 15 миллионов долларов превышает скорость обычного девайса в 3600 раз. 

Корпус системного блока «Prime Mini 3 Gold» выполнен целиком из 18-каратного золота, кнопка включения/выключения декорирована бриллиантами.  

Изначально такой компьютер был выпущен на рынок ограниченной серией с прицелом на богатых покупателей из нефтяных государств Персидского залива.

Вычислительное устройство имеет пожизненную гарантию, а 50% от стоимости каждого проданного компьютера компания перечисляет в доход одной из швейцарских благотворительных организаций.  

Вместе с тем, в той же Швейцарии, ежегодно, вместе со сточными водами утекает одного только золота и серебра на сумму в 3 млн. франков. 

Дело в том, что Швейцария — одна из немногих стран мира, где утилизация и переработка мусора возведена едва ли не в ранг высокого искусства.

И группа экспертов из Швейцарского ННИ проблем водного хозяйства проанализировала 64 комплекса очистных сооружений на предмет того, какие ценные металлы можно обнаружить в сточных водах и отложениях.

Ученые представили целое научное исследование, где в самом начале, в сухих цифрах изложили всю глубину проблемы: 

в канализацию Швейцарии утекают более 3 тыс. кг серебра, 43 кг золота, 1 070 кг гадолиния (Gd), 1 500 кг неодима (Nd) и 150 кг иттербия (Yb).

Дело в том, что с развитием инновационной экономики в Швейцарии растет и применение в промышленности редкоземельных, драгоценных и тяжелых металлов.

Например, тантал и германий все активнее применяется в электронной промышленности, ниобий и титан — в технологиях легирования, гадолиний же необходим в производстве контрастных веществ, нужных для рентгеновских исследований. 

Таким образом, ученые заинтересовались: что происходит со всеми этими металлами после того, как они отслужили свое и обратились по поводу финансирования проекта к Федеральным ведомствам Швейцарии по вопросам охраны окружающей среды.

Выяснилось, например, что в кантоне Юра в сточных водах наблюдается повышенное содержание рутения, родия и золота, что связано, как видно, с деятельностью часовой промышленности в этом регионе.

В некоторых районах кантонов Граубюнден и Вале были обнаружены следы мышьяка, что, скорее всего, обусловлено естественными причинами.

Интересно, что в сточных водах кантона Тичино концентрация золота столь высока, что было бы даже вполне рентабельно заняться его добычей. Причина — наличие в кантоне нескольких золото - обогатительных комбинатов.

Однако в целом, как указывают ученые, заниматься вылавливанием ценных металлов из сточных вод в экономическом смысле совершенно не выгодно. Да, собственно, швейцарцам, с их доходами, это просто не комильфо…

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События: общество
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