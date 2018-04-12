Инновации космического масштаба

Данные опроса, проведенного недавно в Японии, показали, что множество людей готовы платить любые деньги за недоступные ранее на Земле ощущения.

Так, 70% людей в возрасте до 60 лет и более 80% людей – до 40 лет хотя бы раз в жизни мечтали бы побывать в космосе.

Надо отметить, что у России есть свой разработанный проект космического отеля, который уже в ближайшее время может стать реальностью. Российская компания Orbital Technologies планирует построить космическую гостинцу в качестве коммерческой альтернативы Международной космической станции.

В столь необычное внеземное место отдыха, который уже сейчас официально называется Commercial Space Station, туристов будут доставлять космические корабли «Союз» и «Прогресс». Здесь можно будет разместиться в четырех каютах из окон - иллюминаторов которых будут открываться самые невероятные виды.

Еще одна немаловажная опция - учитывая нулевую гравитацию на борту отеля, - посетители смогут открыть для себя новый опыт жизни в состоянии невесомости.

Ради такой возможности на орбите придется пожертвовать некоторыми удобствами. К примеру, здесь не будет душа. Все гигиенические процедуры придется производить при помощи влажных салфеток.

Вода и воздух после использования будут очищаться и фильтроваться, после чего повторно использоваться.

Меню посетителей будет состоять из пищи, приготовленной на Земле, которая перед отправкой на орбиту будет подвергаться сублимационной сушке.

Стоит отметить, что употребление алкоголя в космическом отеле строго запрещено.

Пятидневный пакет, не включая двух дней на перелеты в обоих направлениях на борту ракеты, обойдется не менее, чем в миллион долларов.

Ожидается, что станция будет использоваться не только для туризма. На ней смогут работать и профессиональные космонавты. Кроме того, на ее базе можно будет проводить научные эксперименты на коммерческой основе.

Не исключено, что коммерческая станция будет использоваться в дальнейшем как промежуточная остановка на более длинных маршрутах. Например, с ее помощью можно будет совершить пилотируемый полет к Луне или другие дальние космические путешествия.

Космический отель высшей категории «Аврора» планирует открыть на земной орбите и американская компания Orion Span в 2022 году.

Во внеземной «Авроре» все будет продумано до мелочей: здесь даже оборудуют комнату виртуальной реальности. Одновременно отель сможет принимать до шести человек.

Гости смогут общаться с друзьями и родственниками как при помощи обычных гаджетов с помощью высокоскоростного Wi-Fi, так и в специально оборудованном помещении виртуальной реальности. Также, они смогут выращивать растения, которые позже им разрешат забрать домой.

«Аврору» разместят на высоте около 360 км над поверхностью Земли. Станция будет полностью огибать планету за 90 минут, поэтому в течение 24 часов гости смогут наблюдать 16 закатов и рассветов.

Ожидается, что минимальная продолжительность пребывания в новом отеле будет начинаться от 12 дней, а стоимость стартует от $9,5 млн. Причем, прием предварительных заказов уже активно начался.

Единственное важное условие, - перед полетом нужно будет пройти трехмесячный курс подготовки к жизни в невесомости.

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