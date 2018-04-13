Хранилища судного дня для выживания человечества

В конце 2014 года Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова заключил соглашение с Российским научным фондом по созданию Национального банка-депозитария живых систем «Ноев ковчег». На его реализацию был выделен 1 миллиард рублей.

По инициативе ректора МГУ имени М.В. Ломоносова академика Виктора Садовничего в университете решили создать глобальный депозитарий живых систем, объединяющий все коллекции биоматериалов. Проект быстро окрестили «Ноевым ковчегом».

Пор словам ректора, они хотят создать многофункциональное сетевое хранилище биологического материала. Это сохранить биоразнообразие нашей планеты и создать новые способы полезного использования биологического материала. Проект предполагает разработку алгоритмов анализа информационных процессов в живых системах для получения, депонирования и обработки различных типов биологических данных. На настоящий момент в нем хранится около миллиона образцов.

Программа проекта делится на пять направлений по типам биологического материала и данных, с которыми необходимо будет работать: животные, растения, микроорганизмы и грибы, биоматериал человека, биологическая информация.

Еще одна страна, которая заботится о будущем планеты - Норвегия намеревается потратить около $13 млн. на усовершенствование Всемирного семенохранилища на Шпицбергене.

Из-за угроз, которые несут глобальные изменения климата, правительство страны приняло решение о модернизации «хранилища судного дня». После того как в прошлом году таяние вечной мерзлоты, вызванное небывало высокими температурами, рисковало затопить хранилище, был принят план, включающий прокладку нового туннеля и строительство служебного здания, в котором будут размещены аварийные мощности, холодильные установки и другое электрооборудование.

Сегодня Всемирное семенохранилище представляет собой туннель, который находится на глубине 120 метров на острове Шпицберген. От Северного полюса его отделяют около 1000 км.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Норвегии Йон Георг Дале отмечает, что «Подземный ковчег», созданный в 2006 году, готов принять на сохранение 2,5 млрд семян. Все семена хранятся при неизменной температуре в минус 18 градусов. Биоматериал упакован в специальные пакеты, которые сложены в запломбированные контейнеры. Стеллажи находятся в месте, куда ограничен доступ кислорода. Это, а также низкие температуры замедляют процесс старения образцов.

Дале заявил, что в данный момент важнейшей задачей в деле «защиты всего генетического материала, который имеет решающее значение для глобальной продовольственной безопасности» является сохранение хранилища. И что такие претенденты уже были. В 2015 году из хранилища уже брались образцы по просьбе Сирии. Тогда сирийским исследователям понадобились семена овса, пшеницы и некоторых трав, которые подходят для выращивания в засушливых регионах.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Инновации»