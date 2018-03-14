Хокинг: «Жизнь была бы очень трагичной, если бы не была такой забавной…»

Декан физического факультета МГУ Николай Сысоев прокомментировал, что «от лица физического факультета мы выражаем глубочайшее соболезнование семье, друзьям и коллегам выдающегося физика Стивена Хокинга.

Один из основоположников квантовой космологии, он посвятил всю свою жизнь служению науки. Хокинг изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва и сделал множество открытий в теории черных дыр, внёс неимоверный вклад в развитие теоретической физики. Стивен Хокинг не раз приезжал на физический факультет и сотрудничал с физиками Московского университета. Смерть великого ученого - огромная потеря для всего мирового научного сообщества»

В МГУ отмечают, что крупнейший научный вклад Хокинга связан с описанием излучения черных дыр. Он высказал гипотезу о том, что черные дыры малой массы теряют энергию, испуская излучение по своему горизонту событий, и, в конце концов, «умирают». За вклад в науку английский физик-теоретик получил множество наград. Среди них: Премия Эйнштейна, Премия по фундаментальной физике, Медаль Альберта Королевского общества искусств.

В течение своей карьеры Хокинг поднялся до статуса профессора математики в Кембриджском университете, когда-то принадлежавшего никому, кроме Исаака Ньютона. В свое время ученый писал: «Я понятия не имею, какой у меня IQ. Те, кого это интересует их показатель — просто неудачники. Возможно, я неплох в чем-то. Но я не Эйнштейн.

Моя цель очень проста. Я хочу понимать вселенную, почему она устроена так, как устроена, и зачем мы здесь.… Если я и хочу куда-то отправиться, то это место точно находится не на Земле, а в космосе…»

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